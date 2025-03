Funerali di Eleonora Giorgi, Carlo Verdone commosso: "Per me resterà sempre Nadia di Borotalco"

I funerali di Eleonora Giorgi si sono svolti alla Chiesa degli Artisti di Roma, in Piazza del Popolo, e Carlo Verdone ha voluto ricordare l'amica e collega ammettendo che per lui 'resterà sempre Nadia'.

Le due star del cinema italiano hanno infatti recitato insieme nel 1982 in occasione del film Borotalco e sono rimasti molto amici nel corso degli anni.

L'addio all'attrice

Eleonora Giorgi è morta il 3 marzo all'età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas e migliaia di persone hanno aspettato in piazza del Popolo l'arrivo del feretro per condividere la propria stima e tutto l'affetto provato nei suoi confronti.

Una foto di Eleonora Giorgi

Il figlio Paolo Ciavarro ha dichiarato: "Ci siamo presi due giorni per noi, ma oggi mamma l'abbiamo restituita al pubblico. È una dimostrazione di affetto incredibile, e per me motivo di orgoglio. Il suo pubblico l'ha sempre amata ma non mi aspettavo tutto questo. Migliaia e migliaia i messaggi che ho ricevuto, mi sento di dire solo grazie. Mamma ha dimostrato coraggio e per me che sono il figlio sapere che con la sua testimonianza sia riuscita ad aiutare gli altri è il più grande orgoglio".

Andrea Rizzoli ha invece ricordato la madre sottolineando quanto sia stato bello vedere l'abbraccio della gente: "Una cosa che fa capire come mia madre in qualche modo sia riuscita a toccare ognuno di loro. Magari qualcuno l'ha conosciuta di persona e magari altri solo attraverso i personaggi dei suoi film o dalla tv eppure tutti si sono sentiti in dovere di restituire qualcosa, chiunque loro è qui non in cerca di visibilità, sta dicendo guardate che volevamo bene anche noi ad Eleonora. Questo riempie il cuore di gioia".

Il ricordo dei colleghi e amici

Carlo Verdone, all'uscita della chiesa, si è fermato a parlare con i giornalisti presenti dichiarando: "Eleonora ci ha lasciato un grande esempio di dignità, di amore, si è esposta anche nelle interviste raccontando come era la situazione dando alle persone che soffrono come lei non dico speranza però coraggio, forza".

Sulla bara, in occasione dei funerali, è stata appoggiata una foto che ritraeva l'attrice nel film Borotalco e l'amico ha sottolineato: "Hanno scelto la foto di Nadia e per me sarà sempre Nadia. Quello che mi ha colpito di più degli ultimi mesi è stata la sua grande dignità e signorilità, una pacatezza filosofica molto molto rara".

Massimo Ghini, prima di ribadire il coraggio che ha avuto Eleonora nell'affrontare la malattia, ha ammesso di provare un grande dolore, mentre Sergio Castellitto ha ricordato che sul set di Giovanni senzapensieri la collega faceva cantare a tutti il brano We are the world e che ha lasciato un 'ricordo meraviglioso di un'attrice meravigliosa e intelligente".

Rita Rusic ha sottolineato che le mancherà 'la sua luce, il suo messaggio, la sua speranza', prima di aggiungere: "Io sono vicina a suo figlio Paolo e alla mia Clizia, noi ci siamo ritrovate grazie al loro amore. Eleonora è morta serena perché sapeva che ci sarebbero state tante persone a prendersi cura della sua famiglia. Lei resta una star. È stata sul palcoscenico fino alla fine, per dare un messaggio e aiutare se stessa e gli altri".