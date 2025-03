Eleonora Giorgi voleva co-condurre Sanremo 2022 ma venne esclusa: il retroscena svelato da Rita Rusic

Dietro le quinte di Sanremo 2022 c'era un progetto intrigante che purtroppo non ha mai visto la luce. Secondo quanto rivelato da Rita Rusic, Eleonora Giorgi, da poco scomparsa, si sarebbe proposta come co-conduttrice per una serata del Festival al fianco di Ornella Muti. Un'idea affascinante quella di riunire sul palco più esclusivo d'Italia due attrici icone di un'epoca. Inizialmente sembrava avesse ricevuto il via libera, ma alla fine è stata accantonata senza spiegazioni ufficiali.

Rita Rusic lo racconta in un'intervista a Il Messaggero, prima, e nel programma Storie Italiane, poi: "Negli ultimi tempi era amareggiata perché non la facevano lavorare, ma a ferirla di più fu un episodio in particolare"

La proposta di Eleonora Giorgi per Sanremo 2022: un'idea scartata all'ultimo minuto

Eleonora Giorgi

La possibilità di vedere due star del cinema italiano come Giorgi e Muti sul palco dell'Ariston sembrava concreta. Secondo la produttrice se ne parlò in diverse riunioni, con l'allora direttore artistico e conduttore Amadeus. "L'idea era molto piaciuta", racconta Rusic. Quando tutto sembrava pronto, però, Eleonora Giorgi sarebbe stata estromessa senza preavviso. Nessuna comunicazione ufficiale, nessuna motivazione chiara: solo una porta chiusa in faccia all'ultimo momento.

"Lei era rimasta malissimo" sottolinea la produttrice, che ricorda quanto l'attrice fosse delusa da questo inatteso dietrofront.

Un'attrice dimenticata? Il commento di Rita Rusic

Festa del Cinema di Roma 2006: Rita Rusic

Secondo Rita Rusic, Eleonora Giorgi meritava almeno un piccolo spazio al Festival. "Anche un cameo, una parte piccola, anche per farle rivivere il set", afferma. La produttrice ha anche raccontato che l'attrice avrebbe voluto interpretare ruoli più impegnati nel cinema d'autore, ma non ha mai avuto l'opportunità di collaborare con i registi giusti. "La famiglia è riuscita darle una grande serenità perché si sentiva sola", dichiara a Storie Italiane.

La sua esclusione da Sanremo 2022 è un retroscena che lascia aperte molte domande: perché l'idea di Eleonora Giorgi è stata scartata all'ultimo? Una decisione legata alla produzione del Festival o un mancato accordo dietro le quinte? Quello che è certo è che il pubblico avrebbe accolto con entusiasmo una coppia come quella formata da Giorgi e Muti sul palco più prestigioso d'Italia.