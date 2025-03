Eleonora Giorgi, il dolce ricordo di Massimo Ciavarro: "Mai vista così bella come negli ultimi giorni"

Massimo Ciavarro ha partecipato ai funerali dell'ex moglie Eleonora Giorgi, con la quale è stato sposato fino al 1996 e che aveva conosciuto sul set di Sapore di mare 2.

L'attore si è fermato brevemente con i giornalisti prima delle esequie e ha fornito un ricordo molto toccante e dolce sull'ex moglie, con la quale ebbe il figlio Paolo Ciavarro.

Massimo Ciavarro ricorda Eleonora Giorgi

"Era una grandissima donna" esordisce Ciavarro "Il ricordo è degli ultimi tre mesi: invece di essere angosciata era felice per non far star male tutti quanti gli altri. Non l'ho mai vista così bella come negli ultimi giorni".

Eleonora Giorgi con il figlio Paolo Ciavarro avuto con l'ex marito Massimo Ciavarro

Ciavarro conclude, prima di congedarsi dai microfoni:"Era la mamma di mio figlio, quindi era tutto". L'attore aveva recitato con la futura moglie proprio nel seguito del cult dei Vanzina.

Il legame tra Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi

In un'intervista a Verissimo dello scorso ottobre, Massimo Ciavarro disse:"All'inizio, quando Eleonora mi disse che voleva rendere pubblica questa sua cosa [la malattia], io non ero così d'accordo. Poi ho capito che ha fatto la cosa giusta per lei e anche per la gente. Non sapete quante persone mi fermano e mi dicono che hanno trovato forza grazie alle sue parole".

Primo piano di Massimo Ciavarro

Nel 1991 nacque Paolo, l'unico figlio della coppia, che nel 1996 decise di divorziare senza però tagliare il rapporto e mantenendo nel corso degli anni una grande amicizia. Eleonora Giorgi, dopo la fine dei matrimoni con Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro, fu legata sentimentalmente fino al 2007 con lo scrittore Andrea De Carlo.