Elementary: la quinta stagione da stasera su Rai4!

Torna, da stasera su Rai 4, ogni mercoledì alle 21:10, la mente investigativa più brillante della tv, Sherlock Holmes, protagonista della quinta stagione della serie Elementary.

Con tre episodi a settimana, per la prima volta su Rai 4, Elementary - Stagione 5 prosegue le avventure contemporanee di Sherlock Holmes, interpretato da Jonny Lee Miller, un ex consulente di Scotland Yard che si è trasferito a New York dopo un lungo periodo di disintossicazione da alcool e droghe, e la sua terapista di riabilitazione Joan Watson, che ha il volto di Lucy Liu.

Tra i nuovi casi su cui Holmes e Watson si trovano a indagare nel corso dei 24 episodi che compongono questa stagione, la caccia a una gang criminale che progetta di intercettare un trafficante di oggetti antichi per rubargli il prezioso tesoro; nell'episodio appare l'attore Jon Huertas (Castle, This is Us) nel ruolo del killer Halcon. Tutti gli episodi di Elementary - Stagione 5 saranno disponibili anche su RaiPlay per un massimo di sette giorni dalla messa in onda.