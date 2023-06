Elemental: il regista Peter Sohn spiega in che modo il film Pixar è ispirato alla sua vita

Elemental, il nuovo film della Pixar, è stato presentato al Festival di Cannes 2023 e il regista Peter Sohn ha ora svelato che è in parte ispirato alla sua vita.

Il filmmaker è infatti figlio di immigrati coreani e questo dettaglio personale si rispecchia in alcuni elementi del racconto.

La spiegazione del regista

Peter Sohn, parlando di Elemental al magazine Variety, ha dichiarato: "Sì, è il fardello della cultura e si tratta di passare il testimone e mantenere dentro di sé un pezzo della propria eredità e cercare di decidere cosa farne. Ho dei figli che provengono da culture diverse e miste. Io sono coreano e mia moglie è in parte italiana, tedesca e britannica. Quello che si prova legato alle proprie origini alle volte potrebbe essere come un ostacolo".

Il filmmaker ha aggiunto: "Mi chiedo se sto spezzando la catena della mia esistenza perché non sto sostenendo la lingua e la cultura coreana. E la nostra protagonista, anche se la sua cultura è inventata, sta affrontando dei problemi molto simili nel cercare di capire la propria vita in un luogo che non è la casa dei suoi genitori".

I dettagli del film

Nella versione italiana del film, prestano le proprie voci Valentina Romani nel ruolo di Ember, una brillante ragazza di fuoco sulla ventina con un grande senso dell'umorismo che ama la sua famiglia ma che a volte si infiamma facilmente; Stefano De Martino nel ruolo di Wade, un attento ed empatico ventenne di acqua che non ha paura di mostrare le proprie emozioni, che sono difficili da non notare; Serra Yilmaz nel ruolo della mamma di Ember, Cinder; e Hal Yamanouchi nel ruolo del padre di Ember prossimo alla pensione, Bernie. Stefano De Martino è Wade Ripple, un empatico ragazzo di acqua sulla ventina che non ha paura di mostrare le proprie emozioni: infatti, è difficile non notarle. Wade è dotato di un grande spirito d'osservazione ed è bravissimo ad ascoltare: trabocca letteralmente di compassione per gli altri. Ha un rapporto molto stretto con la sua famiglia, un vivace gruppo di individui insolitamente emotivi alla ricerca di opportunità per condividere le proprie emozioni.

Elemental è diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream, mentre Pete Docter è il produttore esecutivo. La sceneggiatura è di John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh, con un soggetto di Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh. La colonna sonora originale del film è stata composta e diretta da Thomas Newman.

Elemental arriverà il 21 giugno nelle sale italiane insieme al nuovo cortometraggio Pixar L'Appuntamento di Carl.