Elemental: Pixar svela il cast vocale del nuovo film d'animazione

Pixar ha annunciato il cast vocale di Elemental, nuovo film d'animazione prodotto dallo studio e in uscita nelle sale il 16 giugno 2023: a dare la voce ai protagonisti saranno Mamoudou Athie (Jurassic World Dominion) e Leah Lewis (The Half of It).

La pellicola è diretta da Peter Sohn, la cui infanzia a New York ne ha ispirato la trama: Elemental racconta del viaggio di una coppia improbabile, Ember (Leah Lewis) e Wade (Mamoudou Athie), in una città dove i residenti di fuoco, acqua, terra e aria vivono insieme. La giovane e fiera donna fuoco e il ragazzo acqua rilassato scoprono nel corso della storia di avere più cose in comune di quante pensano.

Il regista ha affermato nel corso della conferenza: "L'idea per Elemental è iniziata con i miei genitori. Come immigranti agli Stati Uniti dalla Corea negli anni '70, non avevano famiglia, niente. Ma sono riusciti a crearsi una vita qui a New York, e così come loro, molte altre persone hanno lasciato la loro gente e famiglie per una nuova terra, con speranze e sogni, tutte riunite in una grande insalata di culture, lingue e quartieri".

Elemental: la trama e il primo concept art del nuovo film Pixar

Pixar aveva svelato la prima concept art per la pellicola a maggio, mentre ieri è stato mostrato un primo teaser trailer, composto più che altro da scatti del lavoro in corso, così come di clip concluse. Cosa ne pensate di Elemental?