Elemental: Pecco Bagnaia dalla Moto GP tra i doppiatori del film Pixar

La divisione italiana della Disney Pixar ha annunciato che Pecco Bagnaia, attualmente campione in carica di MotoGP, sarà nel cast di doppiatori di Elemental, il nuovo film d'animazione dello studio che debutterà a fine giugno nei cinema.

Bagnaia sarà infatti la voce di una nuvola in quella che sarà una breve apparizione nel nuovissimo e atteso film Pixar: "In realtà se penso ad un elemento che mi contraddistingue durante le gare è il fuoco. Perché quando sei in pista devi spesso tirare fuori il fuoco che hai dentro. Per la vita privata mi sento più vicino all'acqua, che è l'elemento dell'equilibrio e dell'armonia. Ma per quanto riguarda il mondo delle moto, oltre al fuoco, è l'aria l'altro elemento rappresentativo, l'aria che è sinonimo di velocità", ha commentato il campione.

Per quanto riguarda i protagonisti, come già annunciato, i due personaggi principali avranno in Italia le voci di Stefano De Martino e di Valentina Romani, già vista nella fiction Mare fuori e nell'ultimo film di Nanni Moretti, Il sol dell'avvenire.

Elemental: il trailer italiano del film Pixar svela la data di uscita nei cinema

Elemental debutterà nelle sale italiane il 21 giugno prossimo, dopo essere stato presentato in anteprima mondiale all'ultimo Festival di Cannes.