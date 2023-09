Elemental debutta in streaming su Disney+: ecco quando

Scopriamo insieme quando potremo vedere Elemental in streaming su Disney+: l'acclamato film targato Pixar è tra i 10 film di maggior successo del 2023.

Disney+ ha appena rivelato che la giovane donna di Fuoco Ember e il ragazzo di Acqua Wade del film Disney e Pixar Elemental arriveranno sulla piattaforma streaming dal 13 settembre. Lo stesso giorno debutteranno anche il documentario sul making-of Quando c'è Chimica: La storia dietro Elemental e il cortometraggio dei Pixar Animation Studios L'appuntamento di Carl con l'amatissimo cane parlante Dug.

Inoltre, a partire da oggi e fino al 20 settembre, i nuovi clienti e coloro che riattiveranno la sottoscrizione potranno abbonarsi a Disney+ al prezzo di 1,99 € al mese per tre mesi visitando il sito https://www.disneyplus.com/it-it/home.

Elemental: una foto del film

Dopo l'uscita al cinema quest'estate, il lungometraggio originale Disney e Pixar Elementalè tra i 10 film di maggior successo del 2023 a livello mondiale, con un incasso di 480 milioni di dollari. Ambientato a Element City, dove gli elementi - Fuoco, Acqua, Terra e Aria - vivono insieme, il lungometraggio originale introduce Ember, la cui amicizia con un ragazzo di nome Wade, divertente e sdolcinato, mette alla prova le sue convinzioni sul mondo in cui vivono. Elemental è diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream p.g.a., mentre Pete Docter è il produttore esecutivo. La sceneggiatura è di John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh, con un soggetto di Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh.

Nella versione italiana del film, prestano le proprie voci Valentina Romani nel ruolo di Ember, una brillante ragazza di Fuoco sulla ventina con un grande senso dell'umorismo che ama la sua famiglia ma che a volte si infiamma facilmente; Stefano De Martino nel ruolo di Wade, un attento ed empatico ventenne di Acqua che non ha paura di mostrare le proprie emozioni, che sono difficili da non notare; Serra Yilmaz nel ruolo della mamma di Ember, Cinder; e Hal Yamanouchi nel ruolo del padre di Ember prossimo alla pensione, Bernie. Inoltre, Francesco Bagnaia, pilota motociclistico e campione del mondo in carica di MotoGP, interpreta uno speciale cameo nel ruolo di "Pecco".