Elektra: Jennifer Garner torna nei panni dell'eroina Marvel stasera su Rai4

Stasera su Rai4, alle 21:20, Jennifer Garner torna dalle parti di Marvel con Elektra, film spin-off del 2005 dedicato alla celebre eroina dei fumetti nata dalla matita di Frank Miller.

Dopo essere stata uccisa, Elektra (Jennifer Garner) viene resuscitata da Stick, un maestro cieco di arti marziali che la introduce alla via del Kimagure, un'antica disciplina che conferisce il potere della preveggenza. In seguito ad anni d'intenso allenamento Elektra si trasforma in una spietata killer mercenaria che uccide su commissione. L'incontro con le sue prossime vittime, Mark Miller e sua figlia Abby, potrebbe cambiare per sempre la sua esistenza.

Diretto da Rob Bowman nel cast, oltre alla protagonista, troviamo Goran Višnjic, Will Yun Lee, Cary-Hiroyuki Tagawa, Terence Stamp e Natassia Malthe.

Elektra Natchios (Jennifer Garner) col suo completo rosso fuoco nel film Elektra

Girato (controvoglia) nelle pause della Garner dal set di Alias, Elektra è lo spin-off, arrivato a due anni di distanza, di Daredevil, il film che nel 2003 aveva visto proprio l'ex marito Ben Affleck vestire i panni di Daredevil.

Flop totale al botteghino, secondo il giudizio di alcuni critici il film avrebbe addirittura dato il colpo di grazia alla carriera della sua protagonista.

Un premio tuttavia l'ha vinto: quello per il miglior bacio - tra Jennifer Garner e Natassia Malthe - agli MTV Awards del 2005.