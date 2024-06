El Paraiso: biglietti omaggio per le anteprime col cast a Catania, Messina, Milazzo, Palermo e Roma

Il cast del drammatico El Paraiso arriva in Sicilia, ecco tutte le città coinvolte nella promozione di Movieplayer per vedere il film alla presenza degli interpreti, e anche Roma si aggiunge alle proiezioni.

Un'opportunità imperdibile per i lettori siciliani di Movieplayer. Il cast di El Paraiso incontrerà il pubblico in alcune città siciliane e agli appuntamenti si aggiunge anche una nuova proiezione romana. Si amplia il tour promozionale a sostengo della pellicola di Enrico Maria Artale che vede Edoardo Pesce nei panni di un quarantenne disoccupato che sbarca il lunario lavorando come piccolo spacciatore insieme all'ingombrante genitrice. Il film, Premio Orizzonti per la Miglior Sceneggiatura e per la Miglior Interpretazione Femminile, e Premio Arca - Cinema Giovani come Miglior Film Italiano a Venezia 2023, è uscito nelle sale italiane il 6 giugno distribuito da I Wonder Pictures.

Una produzione Ascent Film, Young Films con Rai Cinema, prodotto da Matteo Rovere, Andrea Paris, Carla Altieri, Roberto De Paolis, l'arrivo in sala di El Paraiso è accompagnato da un breve tour di anteprime nelle principali città italiane a cui parteciperanno il regista Enrico Maria Artale e gli interpreti Edoardo Pesce e Margarita Rosa De Francisco. Catania, Messina, Milazzo, Palermo e Roma si aggiungono alle città coinvolte. Grazie alla promozione di Movieplayer.it, i lettori potranno partecipare alle anteprime richiedendo i biglietti omaggio secondo le seguenti modalità.

La danza dei protagonisti di El Paraiso

Il tour in Sicilia e a Roma

Ecco le sale che ospiteranno le anteprime di El Paraiso alla presenza del cast coinvolte nella promozione di Movieplayer.

Giovedì 13 giugno - CATANIA CINEMA KING - ore 21.00, alla presenza di Enrico Maria Artale e Edoardo Pesce

Venerdì 14 giugno - MESSINA CINEMA LUX - ore 20.30, alla presenza di Enrico Maria Artale e Edoardo Pesce

Sabato 15 giugno - MILAZZO - THE SCREEN - ore 19:15, alla presenza di Enrico Maria Artale e Edoardo Pesce

Domenica 16 giugno PALERMO - CINEMA GAUDIUM - ore 20:30, alla presenza di Enrico Maria Artale e Edoardo Pesce

Mercoledì 19 giugno ROMA - NUOVO CINEMA AQUILA - ore 21.00, alla presenza di Enrico Maria Artale

Come richiedere i biglietti omaggio

Per richiedere i biglietti omaggio potete scrivere alla mail cerimoniale@theculturebusiness.it entro e non oltre il giorno precedente alla proiezione prescelta indicando MOVIEPLAYER, oltre a specificare Nome e Cognome, Città dell'anteprima a cui volete partecipare e numero di biglietti (uno o due a testa).

I biglietti omaggio saranno ritirabili, nel limite dei posti disponibili, segnalando il proprio nominativo alle casse del cinema il giorno stesso della proiezione. I biglietti omaggio sono ritirabili e garantiti fino a 30 minuti prima dell'inizio della proiezione.

La sinossi

Come rivela la nostra recensione di El Paraiso, al centro della storia troviamo Julio Cesar, quarantenne che vive ancora con l'ingombrante madre, affascinante colombiana dalla personalità vulcanica. I due condividono tutto: una casetta sul fiume, i pochi soldi guadagnati dallo spaccio di droga, la passione per le serate di salsa e merengue. Un'esistenza ai margini vissuta con amore, ma anche con crescente oppressione, il cui equilibro precario rischia di andare in crisi con l'arrivo di Ines, giovane colombiana reduce dal suo primo viaggio come "mula" della cocaina che stringe amicizia con Julio Cesar.