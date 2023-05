Backlash: quando Bad Bunny diventa mattatore sul ring della WWE

Archiviata la pratica WrestleMania a Hollywood, un successo globale di incassi e visualizzazioni social, la WWE è tornata a dare spettacolo con i suoi show, questa volta oltreoceano. Sabato 6 maggio, in diretta dal Coliseo de Puerto Rico de San Juan, è andata in scena l'edizione 2023 di Backlash, storico Premium Live Event della compagnia. Entusiasti e caldissimi i tifosi portoricani che sono tornati a vedere uno show WWE dal lontano 2005, anno in cui si tenne New Year's Revolution. Protagonista assoluto l'idolo di casa Bad Bunny, rapper, artista più ascoltato al mondo in streaming, attore e soprattutto da sempre grande fan del mondo della WWE.

Un incontro femminile a cinque stelle

Il match di apertura della serata ha visto Bianca Belair, la più longeva Raw Women's Champion di sempre, sconfiggere una IYO Sky tifatissima dal pubblico di Porto Rico. La superstar nipponica ha dominato per larghi tratti l'incontro, ma non ha saputo sfruttare a suo vantaggio le interferenze delle sue compagne del Damage CTRL, Dakota Kai e Bayley. E con la patentata KOD Bianca Belair si è portata a casa la vittoria.

L'inarrestabile Seth Rollins

Al momento è difficile trovare una superstar in WWE che sia più "over" di Seth "Freakin" Rollins, da molti dato per favorito alla vittoria del nuovo World Heavyweight Championship (introdotto di recente a Raw da Triple H). Nonostante la differenza di stazza, Rollins è riuscito a superare il colosso nigeriano Omos con un Super Stomp dalla terza corda.

Prima difesa titolata per la SmackDown Women's Champion Rhea Ripley. Emozionante l'ingresso di Zelina Vega che si è presentata in scena con la bandiera portoricana, accolta dal calore del pubblico di casa. A vincere è stata però l'australiana, confermandosi campionessa. Nel post match Zelina ha ricevuto una vera e propria standing ovation dai fan, commuovendosi e ringraziandoli.

Tripudio di pubblico per Bad Bunny

Senza ombra di dubbio il match più atteso e sentito dal pubblico. Da ex amici a rivali acerrimi, Bad Bunny e Damian Priest hanno infiammato il Coliseo de Puerto Rico de San Juan con manovre ad alto rischio e l'ausilio di oggetti contundenti in uno Street Fight. Decisivo l'intervento del Latino World Order, arrivato a salvare il rapper dall'assalto del Judgment Day. Gli ingressi a sorpresa di Savio Vega e Carlito hanno rimesso la situazione in pari, consentendo a Bad Bunny di eseguire una Canadian Destroyer ai danni di Damian Priest e portarsi a casa la vittoria.

La Bloodline sta per implodere?

Nonostante le tensioni crescenti all'interno della stable, la Bloodline è uscita vincitrice da Backlash grazie allo "schienamento" di Solo Sikoa ai danni di Matt Riddle. In una contesa a tre valevole per lo United States Championship Austin Theory ha approfittato della Spear di Lashley su Bronson Reed, portandosi a casa la vittoria.

L'astuzia di Cody Rhodes

Dopo aver fallito l'assalto all'Undisputed Universal Championship detenuto da Roman Reigns, Cody Rhodes ha rivolto le sue attenzioni a Brock Lesnar. I due sono venuti più volte alle mani nelle puntate di Raw e si sono resi protagonisti di un main event sanguinolento. Lesnar è arrivato vicinissimo alla vittoria per sottomissione con la Kimura Lock, ma l'astuzia dell'American Nightmare ha prevalso. Cody è riuscito a rovesciare la manovra con uno "schienamento" improvviso tra l'incredulità e l'ira di The Beast.

Il tour internazionale della WWE continua

La WWE è già pronta a una nuova avventura all'infuori dei confini americani. Sabato 27 maggio, in diretta dal Jeddah Superdome in Arabia Saudita, si terrà Night of Champions. E il tour internazionale proseguirà poi con Money in the Bank il 1° luglio alla 02 Arena di Londra.