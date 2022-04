El Muerto: il rapper Bad Bunny protagonista del nuovo spin-off dello Spider-Verse di Sony

Sony prosegue l'espansione del suo Spider-Verse con un nuovo lungometraggio, El Muerto, incentrato sul personaggio dei fumetti Marvel. Protagonista della pellicola sarà il rapper latino Bad Bunny. L'annuncio, riportato da varie testate tra cui IGN, è stato fatto durante il panel Sony al Cinemacon 2022, panel in cui Bad Bunny ha fatto un'apparizione a sorpresa per la gioia del pubblico.

Il personaggio di El Muerto, alias Juan Carlos, era un wrestler dotato di super poteri che in origine sfida Spider-Man in un incontro per beneficienza in cui riesce quasi a strappargli la maschera prima di essere fermato da un veleno paralizzante. Dopo che il suo oppressore El Dorado minaccia la sua vita, El Muerto viene salvato da Spider-Man e i due uniscono le forse per sconfiggere El Dorado.

El Muerto sarà il primo supereroe latino a ottenere il proprio film nell'universo dei personaggi Marvel e la sua uscita seguirà quella del preannunciato Madam Web, primo personaggio femminile dell'universo di Spider-Man a ottenere il proprio film.

Sebbene El Muerto non sia popolare come Venom o Kraven the Hunter, la volontà di Sony di realizzare il film è legata alla tenacia con cui il rapper Bad Bunny si è assicurato i diritti per interpretare il personaggio. La superstar farà il suo debutto importante nell'attesissimo film d'azione Bullet Train, interpretato da Brad Pitt.