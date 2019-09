El Camino: Il film di Breaking Bad, il trailer è la fuga per la libertà di Jesse Pinkman

Il primo full trailer di El Camino: Il film di Breaking Bad, che arriverà su Netflix l'11 ottobre, è finalmente stato diffuso, dopo i brevi teaser che avevano anticipato l'atteso ritorno di Jesse Pinkman.

Ed è di ieri la notizia di un gradito ritorno, quello di Jonathan Banks nei panni di Mike Ehrmantraut, svelato dallo stesso attore. Sarà stato lui a chiedere a Jesse nel trailer se sia pronto? No, con ogni probabilità, vista la brutta fine che Mike fa alla fine della stagione 5 di Breaking Bad, così a questo punto non possiamo escludere che sia tornato solo per un flashback. E i fan sperano che la stessa sorte sia toccata all'amato Walter White di Bryan Cranston. Come si evince anche dal trailer, El Camino: Il film di Breaking Bad prenderà il via idealmente pochi minuti dopo il finale dell'ultima stagione. E troviamo in effetti Jesse Pinkman in fuga non solo dai suoi carcerieri ma anche dalle autorità. Il passato, infatti, tornerà a bussare alla sua porta e, trasformatosi ormai in un vero e proprio fuorilegge, a Jesse non resterà che lottare con ogni mezzo per conquistare la libertà di una nuova vita.

El Camino: A Breaking Bad Movie tornerà a raccontare la storia di Jesse Pinkman(Aaron Paul) all'indomani della fuga da una gang di neonazisti, fuga mostrata nel finale di Breaking Bad. Finalmente libero, Jesse dovrà fare i conti col proprio passato per costruirsi un futuro. Confermato il ritorno di Skinny Pete (Charles Baker) e Badger (Matt L. Jones), nel film scritto e diretto da Vince Gilligan.