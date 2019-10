El camino - il film di Breaking Bad: a Roma la rewatch experience

El camino: la macchina di Jesse Pinkman

Per l'uscita di El camino - il film di Breaking Bad, film dedicato alla serie Breaking Bad, Netflix ha fatto le cose in grande a Roma. È, infatti, possibile, prenotandosi gratuitamente su www.elcamino.it, visitare l'istallazione dedicata alla serie e al film, una vera e propria rewatch experience, aperta fino alle 22:00 di sabato 12 ottobre, che vi farà ricordare e rivivere i momenti più intensi, amati e di culto delle criminose avventure di Walter White e soprattutto di Jesse Pinkman, vero protagonista del nuovo film in catalogo da oggi (qui potete leggere la nostra recensione di El Camino - il film di Breaking Bad).

Vi sarà possibile vedere alcune ricostruzioni di ambienti e situazioni, 12 installazioni dedicate ad altrettanti momenti di Breaking Bad: potrete parlare al telefono con Jane, lasciarle un messaggio sul muro, infilare le maschere antigas con visori speciali, farvi fare un tatuaggio temporaneo e, per i più temerari (non aracnofobici) l'incontro con una tarantola viva e vegeta. Una vera sfida con la propria memoria per identificare oggetti, e piccoli dettagli che siamo sicuri vi faranno sorridere e stupire, non senza nostalgia. All'ingresso vi aspetta anche la macchina di Jesse dove potrete scattare foto e selfie a vagonate da postare poi sui social con l'hashtag #elcamino.

El camino - il film di Breaking Bad, è scritto e prodotto da Vince Gillian, la mente già dietro Breaking Bad e Better Call Saul, e racconta la vita di Jesse Pinkman dopo l'incredibile finale della famosissima serie che lo faceva vedere per l'ultima volta in fuga. Ora il personaggio interpretato da Aaron Paul dovrà fare i conti con il passato per potersi creare un futuro.