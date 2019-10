El Camino: Il film di Breaking Bad: c’è anche Walter White?

El Camino: Il film di Breaking Bad, Walter White appare nel film? Sì, c'è anche il personaggio interpretato da Bryan Cranston. È la domanda che si sono fatti tutti i fan di Breaking Bad al momento dell'annuncio ufficiale del film, girato in gran segreto lo scorso anno e incentrato sulle vicende di Jesse Pinkman dopo gli eventi dell'episodio finale della serie.

Nel lungometraggio - di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di El Camino: Il film di Breaking Bad - come confermato dallo sceneggiatore e regista Vince Gilligan, appaiono più di dieci personaggi provenienti dalla serie madre, con l'aggiunta di un paio introdotti nello spin-off Better Call Saul. Ebbene, tra questi c'è anche Walter, riesumato - si fa per dire - per una scena molto importante. Attenzione, seguono spoiler !

El Camino: Il film di Breaking Bad, una scena con Aaron Paul

Come altri personaggi defunti nel corso di Breaking Bad, come Mike Ehrmantraut e Todd Alquist, la partecipazione di Walter a El Camino: Il film di Breaking Bad è in un flashback, girato ex novo per il film anziché usare materiale scartato (lo si evince soprattutto dalla pelata di Bryan Cranston, palesemente posticcia rispetto al look rasato au naturel che aveva ai tempi). L'uomo noto come Heisenberg, morto per una ferita durante lo scontro finale con i suprematisti bianchi nel finale dello show, appare verso la fine del lungometraggio, nel penultimo flashback, situato all'incirca durante gli eventi della seconda stagione. Lui e Jesse stanno mangiando in un diner, e discutono del futuro. In particolare, Walter, allora convinto di avere poco tempo a disposizione, trova lodevole che Jesse non sia arrivato alla mezz'età prima di fare qualcosa di speciale, riferendosi al loro business illegale. Pinkman ripensa a questa conversazione mentre si prepara a passare il resto della propria vita in Alaska, dove potrà ricominciare da capo dopo aver sofferto tantissimo.

Un cameo importante, quindi, e presumibilmente quello a cui si riferiva l'Hollywood Reporter quando diceva che un membro del cast è arrivato in New Mexico con un jet privato perché la sua presenza sul set non fosse nota.