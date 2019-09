El Camino: nel cast del film di Breaking Bad anche Jonathan Banks

El Camino, il film sequel della serie Breaking Bad, avrà nel suo cast anche l'attore Jonathan Banks, situazione che alimenta le ipotesi dei fan convinti che ci sarà spazio anche per un ritorno di Walter White, il personaggio interpretato da Bryan Cranston.

Netflix non ha rivelato molti dettagli riguardanti l'atteso progetto, ma l'attesa sta per finire.

In occasione della cerimonia di premiazione degli Emmy 2019, Jonathan Banks ha confermato che i fan potranno vedere in El Camino: Il film di Breaking Bad il personaggio di Mike Ehrmantraut.

L'attore, intervistato da ET Canada, ha dichiarato che è stato coinvolto nelle riprese: "Sì. Mi daranno un colpo in testa per aver detto questo, ma sì. Perché no? Nessuno di quei ragazzi colpisce con molta forza".

La notizia della sua apparizione nel film conferma inoltre che ci saranno dei flashback, situazione che ha alimentato l'ipotesi che ci saranno anche delle scene con alcuni personaggi già "morti" nella finzione come Jesse, interpretata dall'attrice Krysten Ritter, e proprio Walter White, il protagonista interpretato nello show cult da Bryan Cranston.

El Camino: Il film di Breaking Bad tornerà a raccontare la storia di Jesse Pinkman (Aaron Paul) dopo la fuga da una gang di neonazisti mostrata nel finale di Breaking Bad. Finalmente libero, Jesse dovrà fare i conti col proprio passato per costruirsi un futuro. Nel film scritto e diretto da Vince Gilligan confermato il ritorno di Skinny Pete (Charles Baker) e Badger (Matt L. Jones).

El Camino: Il film di Breaking Bad sarà disponibile su Netflix dall'11 ottobre.