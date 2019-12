EFA 2019: La Favorita domina i premi del cinema europeo

Gli EFA 2019, arrivati alla trentaduesima edizione, hanno registrato il trionfo del film La Favorita, diretto da Yorgos Lanthimos, che ha conquistato ben sette riconoscimenti, mentre la Miglior serie dell'anno prodotta in Europa è stata Babylon Berlin.

I riconoscimenti European Film Awards sono stati decisi da gli oltre 3600 membri che compongono la European Film Academy e unisce i professionisti del cinema di tutta Europa. La cerimonia di consegna dei premi si è svolta questa sera a Berlino e La favorita è stato premiato come Miglior Film Europe e Miglior Commedia Europa del 2019, ricevendo inoltre altri prestigiosi riconoscimenti grazie alla performance di Olivia Colman e al lavoro del regista.

Tra i titoli premiati anche I miserabili, il documentatio For Sama e Ritratto della giovane in fiamme.

Ecco la lista dei premi:

Miglior Film Europeo 2019

La Favorita

Commedia Europea 2019

La Favorita

European Discovery 2019 - Prix FIPRESCI

I Miserabili

Documentario Europeo 2019

For Sama

Animazione Europea 2019

Bunuel in the labyrinth of the turtles

Corto Europeo 2019

The Christmas Gift

Regista Europeo 2019

Yorgos Lanthimos per La Favorita

Attrice Europea 2019

Olivia Colman per La Favorita

Attore Europeo 2019

Antonio Banderas per Dolore e Gloira

Sceneggiatore Europeo 2019

Céline Sciamma per Ritratto della giovane in fiamme

Direttore della fotografia 2019

Robbie Ryan per La Favorita

Montatore Europeo 2019

Yorgos Mavropsaridis per La Favorita

Scenografo Europeo 2019

Antxon Gómez per Dolore e Gloria

Costumista Europeo 2019

Sandy Powell per La Favorita

Acconciatore e Truccatore Europeo 2019

Nadia Stacey per La Favorita

Compositore Europeo 2019

John Gürtler per System Crasher

Sound Designer Europeo 2019

Eduardo Esquide, Nacho Royo-Villanova & Laurent Chassaigne per Una notte di 12 anni

Visual Effects Supervisor Europeo 2019

Martin Ziebell, Sebastian Kaltmeyer, Néha Hirve, Jesper Brodersen & Torgeir Busch per About Endlessness

European Film Academy - Premio alla carriera

Werner Herzog

Contributo europeo al cinema mondiale

Juliette Binoche

Premio serie Fiction Europea 2019

Achim von Borries, Henk Handloegten e Tom Tykwer per Babylon Berlin

Premio Eurimage Co-Produzione 2019

Ankica Jurić Tilić

People's Choice Awards 2019 per il Miglior Film Europeo

Cold War - Diretto da Paweł Pawlikowski