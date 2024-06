La favorita: Emma Stone ha insistito per girare la sua prima scena di nudo, ecco perché

In un'industria in cui le attrici sono così spesso costrette a spogliarsi contro voglia e senza forti motivazioni, se non quella di solleticare le fantasie del pubblico, Emma Stone è andata controcorrente scegliendo di prendere il controllo del proprio corpo. Ne La favorita, che ha inaugurato la sua collaborazione col greco Yorgos Lanthimos, ha fortemente voluto la sua prima scena nuda sullo schermo.

La pellicola in costume, uscita nel 2018, si concentra su un triangolo amoroso incendiario tra la regina Anna d'Inghilterra (Olivia Colman), che governò nel XVIII secolo, la sua principale consigliera Sarah Jennings Churchill (Rachel Weisz) e l'intrigante cugina di Sarah, Abigail Mashan (Emma Stone).

Ricco di violenza, trovate grottesche e linguaggio provocatorio, il film è arrivato ad abbattere ogni preconcetto del dramma in costume, donando alle tre protagoniste una passerella d'eccezione per far sfoggio del loro talento, come evidenzia la nostra recensione de La favorita.

La favorita: Emma Stone in un momento del film

La scelta di Emma Stone

Durante le riprese de La favorita, Emma Stone si è imbattuta in una scena in cui, a suo parere, era importante che il suo personaggio fosse in topless e così ha girato la sua prima scena di nudo su grande schermo. Tuttavia, ci è voluto del tempo per convincere la sua co-protagonista e il regista che era la mossa giusta.

"Avevo il lenzuolo intorno a me", ha detto all'Hollywood Reporter. "Mentre stavamo girando, dopo alcuni ciak ho chiesto, 'Posso per favore essere nuda? Penso che Sarah avrà qualcosa da guardare quando vedrà che non sono solo coperta dal lenzuolo'. Olivia mi ha detto, 'No, non farlo!' Yorgos mi ha detto: 'Sei sicura che sia quello che vuoi fare?' E io ho risposto, 'Assolutamente'. Ho scelto di farlo. Ho pensato che per me questo avesse senso".