Edward Norton sostituirà Benedict Cumberbatch nel film su Bob Dylan intitolato A Complete Unknown

Edward Norton sostituirà Benedict Cumberbatch nel film A Complete Unknown, sulla storia di Bob Dylan.

Il progetto diretto da James Mangold ha subito numerosi slittamenti e posticipi e questo ha portato a far uscire dal cast la star britannica.

Il cast del film

Le riprese di A Complete Unknown inizieranno in estate nella città di New York, con la regia di James Mangold.

Timothée Chalamet avrà il ruolo di Bob Dylan da giovane che, nel 1965, trasforma il mondo della musica quando inizia a esibirsi con una chitarra elettrica per la prima volta.

Edward Norton interpreterà ora Pete Seeger, mentre Dakota Fanning avrà il ruolo di una studentessa universitaria e artista che ha una relazione con Dylan all'inizio degli anni '60.

La sceneggiatura è firmata da Jay Cocks (Gangs of New York), mentre Mangold ha firmato le revisioni dello script.

Le dichiarazioni del regista

Mangold, recentemente, ha parlato del film spiegando: "Non si tratta realmente di un biopic su Bob Dylan. Il motivo per cui Bob ci ha sostenuto così tanto nel realizzarlo è legato a quello che racconterà. In tutti i casi in cui penso ai migliori film ispirati a fatti realmente accaduti, non seguono gli eventi dalla nascita alla morte, ma affrontano un momento davvero specifico. In questo caso, potrebbe sembrare davvero in stile Altman, ma si tratta di un'opera collettiva su questo periodo, l'inizio degli anni '60 a New York, e su questo ragazzino di 17 anni con 16 dollari in tasca che fa l'autostop per arrivare a New York e incontrare Woody Guthrie, che è in ospedale e sta morendo a causa di una malattia ai nervi".

Il filmmaker ha aggiunto: "E canta a Woody una canzone che ha scritto per lui e diventa amico di Pete Seeger, che è come un figlio per Woody, ed è Pete che gli fa ottenere dei concerti in alcuni club, dove incontra Joan Baez e tutte queste altre persone che sono parte di questo mondo, e questo giovane che viene dal Minnesota e non è conosciuto, che ha un approccio fresco alla vita, diventa una star, ottiene un contratto con una delle più grandi case discografiche al mondo in meno di un anno. Tre anni dopo le sue vendite sono alla pari con quelle dei Beatles".