Edward Mani di Forbice, su Disney+ in streaming da oggi

Edward Mani di Forbice arriva oggi in streaming su Disney + nel catalogo di aprile 2020: sullo schermo l'emozionante fiaba drammatica di Tim Burton, con protagonista assoluto Johnny Depp nei panni di un ragazzo artificiale che ha delle forbici al posto delle mani.

All'inizio del film vediamo l'indimenticabile Vincent Price nei panni di un inventore intento a ultimare la sua creazione più perfetta: Edward, un robot dotato di gentilezza, buoni sentimenti, spirito romantico, in altre parole possiede qualcosa che molti uomini "normali" hanno dimenticato di avere, un cuore. Alla morte dell'uomo Edward rimane incompiuto e, privo di mani, sarà condannato a utilizzare al loro posto delle inquietanti lame di forbici, davvero lontane dalla sua sensibilità. Per il robot inizia una vita all'insegna della solitudine, recluso nel suo eremo, fino a quando un giorno non viene scovato da una rappresentante di cosmetici che decide di farlo entrare in società.

Johhny Depp e Dianne Wiest in una scena di Edward mani di forbice

Ed varca le soglie del misterioso castello e si tuffa del tutto nella sua nuova vita in periferia di una cittadina americana. Il ragazzo vivrà esperienze crudeli e spietate, verrà apprezzato da alcuni e rifiutato da molti (troppi), fino alle estreme conseguenze. Johnny Depp mostra in Edward mani di forbice regala un personaggio malinconico e cupo, emozionante e profondo, capace di emanare tenerezza, ma allo stesso tempo riflettere il disagio di chi lo circonda. La sua performance è stata nominata ai Golden Globes del 1991 (battuto dal Gérard Depardieu di Green Card - Matrimonio di convenienza), mentre il film ha ricevuto una sola nomination agli Oscar 1991, quella al Miglior Trucco, sconfitto da Dick Tracy, la pellicola con Warren Beatty, Madonna e Al Pacino.

Tim Burton: la fantasia al potere e il fascino del cinema dark