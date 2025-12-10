Edoardo Leo e Claudia Pandolfi: è guerra tra i sessi nel trailer di 2 cuori e 2 capanne

La guerra tra i sessi, aggiornata al 2025, al centro del nuovo film di Massimiliano Bruno, 2 cuori e 2 Capanne, che vede Edoardo Leo e Claudia Pandolfi nei panni di una "non-coppia" decisamente litigiosa. Femminista agguerrita Leo, conservatore e tradizionalista lui, i due si incontrano per caso e si ritrovano a lavorare insieme, ma le loro differenze di vedute pesano eccome, come anticipa il trailer.

Scritto da Massimiliano Bruno con Andrea Bassi, Damiano Bruè e Lisa Riccardi, 2 cuori e 2 Capanne è interpretato anche da Giorgio Colangeli, Marco Quaglia e Gianmarco Tognazzi, con camei di Carolina Crescentini, Valerio Lundini e del cantante Daniele Silvestri, che intravediamo alla fine del trailer. Il film prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, una produzione Italian International Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky e con Disney+, uscirà al cinema il 22 gennaio distribuito da Vision Distribution.

L'amore non è bello se non è litigarello: cosa accade nel trailer

Il promo di 2 cuori e 2 capanne mostra il primo infuocato incontro tra Alessandra (Claudia Pandolfi) e Valerio (Edoardo Leo). I due, insegnante lei, preside appena nominato lui, scoprono di essere stati assegnati allo stesso liceo. Ma anche se l'intesa sessuale tra i due è altissima, Alessandra e Valerio sembrano condividere poco altro. lei è una femminista indipendente e politicamente schierata che passa da una manifestazione a un dibattito, come mostrano le immagini del trailer e come confessa Valerio all'amico Sebastiano (Gianmarco Tognazzi), mentre lui appare rigoroso e tradizionalista. "Maschilista inconsapevole", come lo definiscono le allieve di Alessandra.

Quando però Alessandra scopre di essere incinta di Valerio, che per altro sapeva di essere sterile, la situazione si complica. Nonostante la tensione i due sono costretti a lavorare insieme pur consapevoli. Che fra l'altro le aveva giurato di essere sterile. Costretti a convivere sotto lo stesso tetto scolastico, dovranno fare i conti con una situazione del tutto imprevista che li costringerà a confrontarsi.