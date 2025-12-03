La Gioia, Anna Ferzetti e una commedia corale: i film di Vision Distribution per il 2026

Massimiliano Bruno, e poi Andrea De Sica e la commedia di Gianni Zanasi. Il listino cinematografico targato Vision Distribution.

Dopo il successo de Il maestro, Vision Distribution si prepara a un 2026 cinematografico di forte impatto e di forte identità. Il listino, presentato alle Giornate di Cinema di Sorrento, si apre il 22 gennaio 2026 con 2 Cuori e 2 Capanne di Massimiliano Bruno, che dirige Edoardo Leo, Claudia Pandolfi, Giorgio Colangeli, Carolina Crescentini, Valerio Lundini, Daniele Silvestri e Gianmarco Tognazzi. La trama ruota attorno ad Alessandra e Valerio, due opposti: lei, una donna libera e allergica ai legami, lui, un uomo che rifugge le complicazioni. Nonostante le differenze, un'unica notte di passione li lega, ma la vera sorpresa arriva il mattino dopo, quando scoprono di lavorare nello stesso istituto.

Listino 2026 di Vision Distribution

La Gioia: Valeria Golino e Nicolangelo Gelormini sul set

Il 12 febbraio esce La Gioia di Nicolangelo Gelormini, passato alle Giornate degli Autori di Venezia 82. Cast di rilievo: Valeria Golino nel ruolo della protagonista Gioia, affiancata da Saul Nanni (nel ruolo di Alessio), Jasmine Trinca, Francesco Colella e Betti Pedrazzi. La storia è quella di un'insegnante di liceo che vive ancora con i suoi genitori. Il suo mondo viene scosso dall'incontro con un suo studente. Tra i due nasce un legame proibito, e tossico.

Pochi giorni dopo, il 19 febbraio 2026, è il turno di Domani Interrogo, diretto da Umberto Riccioni Carteni e tratto dal romanzo omonimo di Gaja Cenciarelli. Protagonisti Anna Ferzetti, Fabio Bizzarro, Sara Silvestro e Miriam Previati. La trama segue una professoressa idealista e convinta del valore fondamentale dell'educazione che viene assegnata a una quinta di un liceo di Rebibbia, a Roma. La classe è la più difficile dell'istituto, un concentrato di disagio e rabbia. La professoressa, però, non si arrende al menefreghismo, ma sceglie di lottare per capire i suoi studenti e per dare un senso sia al loro percorso scolastico che alla sua vocazione di insegnante.

Tanti generi, grandi cast

Il 5 marzo in sala c'è La lezione di Stefano Mordini, un dramma basato sul romanzo di Marco Franzoso. I protagonisti sono Matilda De Angelis, Stefano Accorsi, Marlon Joubert ed Eugenio Franceschini. Il 19 marzo 2026 invece arriva Gli occhi degli altri, dramma diretto da Andrea De Sica. Il cast è composto da Jasmine Trinca, Filippo Timi, Matteo Olivetti e Anna Ferzetti. Liberamente ispirato a un celebre fatto di cronaca dell'Italia degli anni '60

La lezione: Stefano Mordini sul set coi protagonisti Stefano Accorsi e Matilda De Angelis

Infine, il 16 aprile 2026 esce in sala È andata così di Gianni Zanasi. Questa commedia corale con Michele Riondino, Valerio Mastandrea, Valentina Lodovini e Leonardo Lidi. La protagonista, Cecilia, è una donna determinata, madre di due figli avuti da tre relazioni fallite. A causa di un'improvvisa crisi, si ritrova costretta a chiedere aiuto ai tre uomini più importanti della sua vita: Christophe, il primo grande amore; Guido, l'ex manager che ora fa il rider; e Tony, il marito che l'ha lasciata per un'altra.

I film del 2026 di Vision Distribution