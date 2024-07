Edoardo Donnamaria colpisce e affonda Antonella Fiordelisi: “Ma chi ti stava aspettando?"

Le parole dette dallo speaker radiofonico durante una diretta sono state interpretate da alcuni fan come una frecciatina alla sua ex fidanzata. Ecco perché

Negli ultimi giorni, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno nuovamente catturato l'attenzione dei fan della coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. I due ex fidanzati, infatti, si sono scambiati alcune frecciatine attraverso i social media, coinvolgendo indirettamente i loro follower, che si sono schierati con uno dei due, attaccando l'altro.

Gli scontri a distanza tra Edoardo ed Annalisa

La tensione tra i due ex gieffini è aumentata quando Deianira Marzano ha annunciato che il volto di Forum si era fidanzato con una ragazza sconosciuta al mondo del gossip: "Lui vuole però tenerla nell'ombra perché non vuole inserirla in questo tritacarne." Dopo questa rivelazione, Edoardo ha chiuso il suo profilo su X a causa degli insulti ricevuti da chi non accetta la fine della sua storia con l'ex schermitrice.

A rendere la situazione ancora più incandescente è stato proprio Edoardo, che durante una diretta su Radio Z, si è scagliato contro alcuni comportamenti degli influencer, riferendosi probabilmente proprio ad Antonella: "Una cosa che fanno gli influencer che mi dà molto fastidio è quando iniziano un video dicendo 'Eh no, mi dovete scusare, sono stato assente dai social per tutto questo tempo'. Ma ti dobbiamo scusare di che cosa? Non è che ti stavamo aspettando e ci chiedevamo dove fossi," ha tuonato lo speaker.

Antonella e Edoardo al Grande Fratello Vip

E ancora: "Fai il tuo video, metti il tuo video, prendi i tuoi like, fai quello che devi fare, metti Adv se devi mettere Adv, ma non chiedere scusa se per due giorni non hai postato. Non c'è niente di male se non posti per due giorni, non devi chiedere scusa. Ma poi, a chi devi chiedere scusa?"

Secondo i fan di Antonella, il riferimento è legato a una delle ultime uscite della Fiordelisi, in cui sul suo profilo social ha condiviso un post dove si scusava con i fan per la sua breve e temporanea assenza dai social: "Lo so che manco proprio a tutti. Proprio domani sarò più attiva, tenete duro."

In precedenza, Antonella, aveva scritto di essere rimasta in buoni rapporti con Mariano De Matteis, a cui è stata legata per poche settimane, perchè, a differenza di altri suoi ex fidanzati con cui ha mantenuto buoni rapporti perchè: "non è mai andato in competizione con me e non è mai stato invidioso di me".