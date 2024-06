Grande Fratello Vip: Edoardo Donnamaria volta pagina e Antonella Fiordelisi gli lancia una frecciatina

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono conosciuti nella Casa più spiata d'Italia durante la controversa settima edizione del Grande Fratello Vip. Il loro rapporto ha vissuto alti e bassi e, dopo la rottura definitiva, entrambi hanno preso strade diverse. Ora lo speaker radiofonico sembra aver trovato nuovamente l'amore, ma il nome della ragazza resta top secret.

Nuova fiamma per Edoardo Donnamaria

Durante il reality show di Alfonso Signorini, i due ex concorrenti sono stati supportati da una vasta fanbase che ha sperato che potessero proseguire la loro storia anche fuori dalle mura del loft di Cinecittà. Quando la loro relazione è finita, alcuni follower hanno continuato a crederci, nonostante le dichiarazioni dei diretti interessati.

Forse per questo motivo Edoardo Donnamaria, come ha sottolineato Deianira Marzano nella trasmissione Gente di Marte, vorrebbe per ora non rendere pubblico il nome e il volto della sua nuova fidanzata. "Edoardo Donnamaria l'ha confermato. È fidanzato con questa ragazza. Lui vuole però tenerla nell'ombra perché non vuole inserirla in questo tritacarne. No, non è la figlia di Anna Pettinelli, non è conosciuta", ha detto l'esperta di gossip dai microfoni di Radio Marte.

Antonella e Edoardo durante il Grande Fratello Vip 7

Il post di Antonella Fiordelisi e la frecciatina all'ex vippone

Nel frattempo, la modella ed influencer si è rivista con il suo ex Mariano De Matteis, con il quale ha avuto una breve relazione. Su X, già conosciuto come Twitter, ha spiegato che l'imprenditore è uno dei suoi pochi ex con cui ha mantenuto buoni rapporti. Questo perché Mariano non è mai stato invidioso di lei. Facendo intendere che questa è la differenza tra Mariano e i precedenti fidanzati, compreso Edoardo.

Nel post ha pubblicato il loro abbraccio, scrivendo: "Oggi mi sono rivista con un mio ex in comitiva, sono rimasta in ottimi rapporti sia con lui che con i suoi amici e con i suoi parenti. Hanno tanta stima nei miei confronti e di qualsiasi cosa io abbia bisogno loro ci sono. Pochissime volte mi è capitato di rimanere in buoni rapporti con un ragazzo, non è mai andato in competizione con me e non è mai stato invidioso di me. È stato bellissimo parlare con tutti loro dei miei progetti."