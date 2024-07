Grande Fratello, ex vippone lascia X e denuncia: "Stanco della cattiveria di questo social"

Edoardo Donnamaria ha deciso di lasciare X dopo una serie di offese ricevute da parte di alcuni utenti che sono arrivati addirittura ad augurargli la morte. L'odio social si è scatenato da quella parte della fanbase tossica che non riesce a rassegnarsi alla fine della relazione tra il volto di Forum e Antonella Fiordelisi.

L'addio a X di Edoardo Donnamaria

Le coppie nate sotto i riflettori del Grande Fratello riescono a catalizzare l'attenzione di numerosi fan che li sostengono durante il loro percorso nel reality show. Purtroppo, quando la storia d'amore finisce, molti follower non riescono a rassegnarsi e sono pronti a riversare tutto il loro odio su quella parte della coppia che ritengono responsabile della rottura. Nascosti dietro l'anonimato sui social, questi personaggi riescono a dare il peggio di loro.

Nei giorni scorsi, Deianira Marzano, nella trasmissione "Gente di Marte", aveva svelato che Edoardo Donnamaria aveva trovato una nuova fidanzata. "Lui vuole però tenerla nell'ombra perché non vuole inserirla in questo tritacarne. No, non è la figlia di Anna Pettinelli, non è conosciuta", aveva detto l'esperta di gossip ai microfoni di Radio Marte.

Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 7

Queste indiscrezioni sono bastate a scatenare alcuni utenti di X, e il cantante, stanco di questo odio, ha deciso di lasciare il social una volta conosciuto come Twitter. "Sono veramente amareggiato dalla cattiveria che gira su questo social, non parlo del mio privato da circa un anno e soprattutto non commento, ma si continua ad alimentare polemiche inventate da soggetti che non sanno nulla", ha scritto nel suo ultimo post.

"Da sempre cerco di portare leggerezza e contenuti e non mi lascerò abbattere di nuovo da questo schifo. Se volete seguirmi per il mio lavoro ne sono contento, se lo fate per le chiacchiere da bar, fate bene a mollare. Anzi, vi invito a farlo e a non mettermici in mezzo con domande e racconti folli - ha aggiunto - Esco di nuovo da questo social, un abbraccio a chi non si sente toccato da questo post. Ci vediamo in TV, radio, Twitch e Spotify sempre con il sorriso".