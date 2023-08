Edge of Tomorrow 2, Emily Blunt: 'Ho letto uno script, spero venga realizzato il sequel'

Emily Blunt ha ammesso che ha letto lo script di Edge of Tomorrow 2 e spera ancora che venga realizzato il sequel.

L'attrice, durante il podcast Happy Sad Confused, ha parlato della possibilità sottolineando che sarebbe disposta a tornare sul set.

L'attrice vuole un sequel

Da tempo si parla di un possibile sequel di Edge of Tomorrow - Senza domani ed Emily Blunt ha dichiarato che vorrebbe venisse girato un secondo capitolo della storia: "C'è stato uno script che Doug Liman mi ha fatto arrivare".

L'attrice ha ribadito: "Vorrei che diventasse una realtà ma non so quando o come. E di quanti film di Mission: Impossible ha bisogno Tom Cruise?".

Ricordando la performance dell'amico e collega nel film del 2014, Emily ha sottolineato: "Non era brillante come l'eroe codardo? Incredibile. Lo adoravo, era il migliore". La star di Oppenheimer ha ribadito: "Io sono così pronta. Lo prometto, non sono io a ostacolare la realizzazione del sequel".

La storia raccontata nel primo film

Il film diretto da Doug Liman è ambientato in un futuro prossimo in cui una razza aliena ha colpito la Terra con un implacabile assalto che nessuno esercito al mondo riesce a respingere. Il tenente William Cage è un ufficiale che non ha mai partecipato neppure a un giorno di combattimento quando viene inviato senza tanti complimenti a compiere una missione suicida.

Ucciso in pochi minuti, incredibilmente Cage si risveglia ed è costretto a combattere e a morire ancora e ancora, in un continuo loop temporale. Ma a ogni scontro Cage diventa sempre più abile nell'affrontare il nemico, insieme alla combattente delle Forze Speciali Rita Vrataski. Mentre Cage e Rita continuano la lotta contro gli alieni, la ripetizione di ogni battaglia li fa avvicinare sempre più alla soluzione per annientare il nemico.