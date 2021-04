Edge of the World: Jonathan Rhys Meyers e Dominic Monaghan nel trailer dell'avventura storica

Jonathan Rhys Meyers e Dominic Monaghan protagonisti del trailer di Edge of the World, basato sulla vita del vero avventuriero James Brooke.

Jonathan Rhys Meyers interpreterà il celebre avventuriero Sir James Brooke in Edge of the World. Il trailer appena diffuso lo vede in azione a fianco della star di Lost Dominic Monaghan, nei panni di un colonnello inglese che si scontrerà con il celebre esploratore.

Il trailer ci presenta le disavventure di James Brooke, un soldato inglese inviato a esplorare l'isola del Borneo solo per essere attaccato dai pirati. Brooke sopravvive con l'aiuto della popolazione locale e presto si ambienta nella regione. Dopo aver impedito l'esecuzione di alcuni abitanti del villaggio, viene incoronato Rajah, l'equivalente di un re. Le imprese di Brooke lo ricompensano con il titolo di Sir in Inghilterra, ma l'esploratore, ostile alla corona inglese, decide di opporsi alla colonizzazione del Borneo scatenando una guerra.

La storia di James Brooke rappresenta un capitolo insolito della colonizzazione inglese, che ha portato alla sua trasformazione in un Rajah bianco dal 1841 fino alla sua morte, avvenuta nel 1868. Il Raj di Sarawak, lo stato concesso a Brooke dal sultano del Brunei, durerà più di cento anni re sarà governato da tre diverse generazioni della famiglia Brooke.

Oltre a Jonathan Rhys Meyers e Dominic Monaghan, Edge of the World vede nel anche Hannah New, Josie Ho, Atiqa Hasiholan, Ralph Ineson, Otto Farant, Samo Rafael, Bront Palarae, Shaheizy Sam, Yusyf Mahardika, Peter John e Kahar Bin Jini. La sceneggiatura è scritta da Rob Allyn, che è anche produttore, mentre Michael Haussman dirige il film.