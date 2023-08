Edgar Wright e Simon Pegg stanno lavorando a un nuovo film

Sembra proprio che, presto o tardi, vedremo un nuovo progetto firmato a quattro mani da Edgar Wright e Simon Pegg. E no, non avrà nulla a che vedere con i precedenti film.

Edgar Wright e Simon Pegg di nuovo insieme

"Abbiamo sempre portato idee originali sullo schermo, anche se le abbiamo sempre impostate intorno a generi pre-esistenti o cose così" ha spiegato Simon Pegg in un'intervista con Discussing Film, parlando di ciò che riserva il futuro per lui e il collega e amico Edgar Wright "Edgar e io parliamo continuamente di ciò che faremo in futuro. E nessuno di noi due riesce a credere che sono passati 10 anni da The World's End".

"Ma siccome le nostre carriere sono ovviamente cambiate nel corso del tempo, e noi non ce ne stiamo lì seduti a scrivere film sugli zombie come prima, il vero problema adesso è cercare di sincronizzare le nostre agende e capire quando possiamo prenderci il tempo per scrivere un film. E, ovviamente, girarlo. E vi dirò, non si tratta di se, ma di quando tutto questo accadrà, perché ne abbiamo già iniziato a parlare" ha poi anticipato.

Cosa possiamo aspettarci

"Edgar mi è venuto a trovare lo scorso anno, e abbiamo iniziato a parlare di questa e quell'idea. Non sarà un altro Cornetto film" ha anticipato poi "Quei film si rifacevano a uno specifico genere, che vedeva l'dea della collettività contrapposta all'individualità. E sono presenti alcune connessioni tematiche tra quei tre film che li rendono una trilogia. E per ciò che faremo in seguito, vogliamo qualcosa di completamente differente". ù

"Non vogliamo riprendere un action, uno sci-fi o un horror. Vogliamo realizzare un film che sia una cosa completamente a parte, e che esista al di fuori della Cornetto Trilogy. Voglio davvero fare qualcosa di diverso. Anche se rischiamo di deludere qualcuno, dato che riceviamo tantissime richieste sulla realizzazione di sequel di quei film" ha ribadito "Trovo che sia un impulso piuttosto pigro quello di rifugiarsi così tanto nella familiarità e accettare che venga proposta ancora e ancora la stessa cosa. Ne sono lusingato, ed è bello sentirsi dire che si vuol vedere di più di ciò che hai prodotto, ma ciò di cui abbiamo davvero bisogno sono cose nuove. Nuove idee. Dobbiamo intraprendere nuove sfide".

Qualsiasi cosa realizzeranno ora Simon Pegg ed Edgar Wright, dunque, sarà qualcosa in grado di "mettere in difficoltà lo spettatore": "Il mio film preferito della Cornetto Trilogy è The World's End, il meno audience friendly dei tre, perché è il più dark. È quello che rappresenta una sfida maggiore, e amo l'idea di poer mettere il pubblico nella posizione di non sentirsi completamente a suo agio. Per cui, qualsiasi cosa faremo, sarà di sicuro 'difficile'".