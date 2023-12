Ant-Man, Edgar Wright: 'Non rimpiango di aver abbandonato il film'

Come molti sapranno, Edgar Wright avrebbe dovuto dirigere il primo Ant-Man per i Marvel Studios ma in seguito abbandonò la regia del film per divergenze creative lasciando il posto a Peyton Reed che poi avrebbe diretto anche i capitoli successivi.

Wright e Joe Cornish avevano iniziato a lavorare alla pellicola nel lontano 2006, prima ancora che Iron Man uscisse nelle sale e prima dell'inizio del Marvel Cinematic Universe. Il regista abbandonò il progetto nel 2014.

In una nuova intervista, Wright ha dichiarato di non rimpiangere affatto la sua decisione: "Sono un po' superstizioso quando parlo di progetti futuri, perché con un certo film che non ho realizzato, prima di abbandonarlo, avevo fatto due diverse apparizioni al Comic-Con e con la stampa. Non ho rimpianti per aver lasciato il film, ed era la cosa giusta da fare in quel momento. E anche all'epoca non avevo alcun rimpianto", ha detto Wright durante il podcast Happy Sad Confused.

"Ma ho dei rimpianti per aver fatto la campagna stampa. Mi sembra una cosa stupida adesso fare interviste su un film che non si è ancora iniziato a girare".

L'implacabile, Edgar Wright: "I tempi sono maturi per un remake del romanzo di Stephen King"

"E quindi è una cosa che mi rende un po' superstizioso adesso", ha spiegato Wright, "perché penso: 'Non voglio farlo mai più', mentre sono stato letteralmente nella Sala H due volte per un film che non ho nemmeno iniziato a girare. Questa è la parte che mi imbarazza".