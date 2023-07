L'alba dei morti dementi, Simon Pegg:'Non vi serve il sequel!'

Intervistato da The Guardian, la star di Mission: Impossible 7 Simon Pegg ha dichiarato di rispedire sistematicamente al mittente le domande dei fan sull'ipotetico sequel di L'alba dei morti dementi.

"Se faccio una live Instagram o altro le persone dicono sempre 'Ho bisogno di L'alba dei morti dementi 2 nella mia vita' e io dico 'No, non hai bisogno di L'alba dei morti dementi 2! L'ultima cosa di cui hai bisogno è L'alba dei morti dementi 2! È fatta. Vai avanti!".

In ogni caso Pegg ha confermato che insieme a Edgar Wright sta lavorando ad un quarto film, slegato dalla cosiddetta Trilogia del Cornetto, che includeva anche Hot Fuzz e La fine del mondo.

Un amore per caso: Lake Bell e Simon Pegg in un'immagine

"Qualunque cosa faremo io ed Edgar non faremo affidamento su ciò che abbiamo fatto prima. [...] Dico di no a molte cose. Mi sono fatto un nome come attore comico ma mi piacerebbe mostrare muscoli differenti. E non avevo intenzione di diventare un attore comico. La commedia era solo qualcosa che mi piaceva e sembrava che fossi in grado di fare. Ora se mi vengono offerte commedie rifiuto, perché voglio farle con Edgar [Wright] e nessun altro".