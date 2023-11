Barbarella: Edgar Wright dirigerà il remake con Sydney Sweeney?

Nonostante lo sconforto di Jane Fonda, il remake di Barbarella si farà e adesso potrebbe essere stato trovato anche il regista perfetto per il film che sarà prodotto e interpretato dalla star di Euphoria Sydney Sweeney. A dirigere il progetto potrebbe essere, secondo i rumor lanciati dall'insider Daniel Richtman su Patreon, l'inglese Edgar Wright.

In precedenza, Wright ha ammesso di essere un grande fan dell'originale e l'ipotesi che Sony Pictures punti su di lui per riportare al cinema la sensuale viaggiatrice dello spazio farebbe felici i numerosi fan del regista.

L'erotismo? Pas de problème

The Sparks Brothers: il regista Edgar Wright

Secondo quanto riferito, il remake sarà basato sia sulla serie di fumetti francese di Jean Claude Forest che sull'adattamento cult del 1968 con Jane Fonda diretto da Roger Vadim. Sydney Sweeney ha precedentemente espresso la volontà di rendere omaggio allo stile dell'opera spaziale originale - compresi gli abiti audaci dell'eroina titolare - confessando di non essere affatto preoccupata degli aspetti erotici della storia.

"Trovo potere nella mia femminilità", ha detto a Vanity Fair. "Uso il mio cervello e utilizzo tutto ciò che imparo ogni singolo giorno in questo settore come il mio potere. La conoscenza è tutto."

Sydney Sweeney sulle scene hot di Euphoria: "Mio padre e mio nonno hanno spento la tv e se ne sono andati"

Durante una recente intervista, Jane Fonda si è detta preoccupata dell'arrivo di una versione moderna di Barbarella, ma Sweeney dice che "le piacerebbe assolutamente" parlarne con lei, aggiungendo che, per lei, l'originale è concentrato sul "mostrare donne che possiedono il loro potere".

Alcuni sostengono che non sia così, dato che il film è stato accusato di essere poco più che sexploitation, ma Sydney Sweeney e Sony potrebbero aggiungere nuovi livelli alla storia adattandola alla moderna sensibilità.

In Barbarella, "un'astronauta del futuro viene inviata in missione per trovare e fermare uno scienziato malvagio la cui invenzione potrebbe rappresentare la distruzione della galassia".