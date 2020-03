Edgar Wright regista del film sci-fi Set My Heart to Five

Il romanzo sci-fi intitolato Set My Heart to Five diventerà un film diretto da Edgar Wright, già regista di Baby Driver.

Il regista Edgar Wright tornerà dietro la macchina da presa in occasione di Set My Heart to Five, film sci-fi tratto dall'omonimo romanzo.

Il progetto sarà realizzato da Focus Features, Working Title Films e Complete Fiction Pictures.

Il libro è stato scritto da Simon Stephenson e verrà messo in vendita il 28 maggio. Al centro della storia di Set My Heart to Five c'è un robot che affronta un risveglio emotivo. A scrivere la sceneggiatura sarà lo stesso autore ed Edgar Wright sarà impegnato dietro la macchina da presa.

Gli eventi saranno ambientati nel 2054 e Jared cercherà di convincere gli esseri umani che lui e altri androidi dovrebbero avere il permesso di provare dei sentimenti. Jared, che si avvicina inoltre ai film degli anni Ottanta e Novanta, intraprende così una missione che lo porta attraverso la West Coast con l'intenzione di scrivere la sceneggiatura di un film in grado di cambiare il mondo. Per ora non sono ancora stati scelti i protagonisti del progetto.

Il filmmaker ha da poco concluso le riprese di Last Night in Soho, film con star Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy e Matt Smith. Il progetto dovrebbe essere distribuito dal 25 settembre, tuttavia la situazione attuale potrebbe portare a uno slittamento del progetto.