Colman Domingo nel cast del film L'uomo in fuga, tratto dal libro di Stephen King

Edgar Wright sarà il regista del film The Running Man - L'uomo in fuga, tratto dal romanzo di Stephen King, e nel cast ci sarà anche Colman Domingo.

Il film The Running Man - L'uomo in fuga diretto da Edgar Wright ha trovato un altro dei suoi protagonisti: Colman Domingo, star di Fear the Walking Dead e Euphoria, ha infatti ottenuto uno dei ruoli principali.

Il progetto, tratto dal romanzo scritto da Stephen King con lo pseudonimo Richard Bachman nel 1982, arriverà nei cinema americani il 7 novembre 2025.

Cosa racconta L'uomo in fuga

The Running Man, progetto prodotto da Paramount, avrà come star Glen Powell e Colman Domingo avrà il ruolo del conduttore dello show più pericoloso al mondo.

Domingo sarà coinvolto nel film di Wright

Nel cast ci sono anche Josh Brolin, Karl Glusman, Katy O'Brian e Daniel Ezra.

La storia di Stephen King era già stata adattata per il grande schermo nel 1987 con star Arnold Schwarzenegger. Al centro della trama, ambientata in un'America distopica, c'è Ben Richards, un uomo disperato che accetta di partecipare a un violento reality show pur di vincere i soldi necessari alle cure mediche della figlia. Lo show lo mostrerà impegnato mentre è in fuga e cerca di sopravvivere a numerosi cacciatori che hanno l'obiettivo di ucciderlo.

I 6 peggiori adattamenti cinematografici e televisivi dei libri di Stephen King

Edgar Wright sarà regista del film e co-autore della sceneggiatura insieme a Michael Bacall. Il filmmaker sarà coinvolto anche come produttore esecutivo insieme a Nira Park, Simon Kinberg e George Linder.

I prossimi progetti di Colman Domingo

L'attore Colman Domingo, prossimamente, sarà impegnato sul set della nuova stagione della serie Euphoria, anche se ha recentemente ammesso di non aver ancora letto i copioni degli episodi.

La star del piccolo e del grande schermo, inoltre, potrebbe presto essere coinvolto nel Marvel Cinematic Universe: Colman ha confermato di aver incontrato i responsabili dello studio e online si ipotizza che possa sostituire Jonathan Majors nel ruolo del villain Kang. Non resta quindi che attendere per scoprire ulteriori dettagli.