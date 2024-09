Edgar Wright lavorerà con Glen Powell: per la star di Twisters "era al primo posto della mia lista"

Edgar Wright e Glen Powell collaboreranno insieme in una nuova versione cinematografica di The Running Man. Un sogno che si realizza per la star di Twisters, che ha confessato come il regista fosse in cima alla lista dei suoi desideri.

Powell sarà il protagonista del nuovo film di Edgar Wright e l'attore coronerà il sogno di far parte di un film di un regista affermato e famoso per film come L'alba dei morti dementi, Baby Driver - Il genio della fuga e Scott Pilgrim vs. the World.

Un nuovo duo

"Ciò che sta accadendo in questo momento" ha esordito Powell nell'intervista "è che alcuni dei miei registi preferiti hanno alzato la mano per dire che vorrebbero lavorare con me. È piuttosto assurdo. Edgar Wright era in cima alla mia lista, ho cercato il suo nome nella mia casella di posta, perché stavo mettendo insieme qualcosa e il suo nome è comparso su quella che era essenzialmente una vision board".

Edgar Wright sul set di The World's End

Glen Powell aveva creato un elenco di nomi con i quali sognava di lavorare:"Era una lista dei desideri di registi con cui speravo di poter lavorare quando mi sono trasferito a Los Angeles nel 2008, e lui era in cima". Dopo aver lavorato con Tom Cruise, uno dei suoi attori preferiti, Glen Powell vedrà concretizzarsi un altro sogno che coltivava da inizio carriera.

The Running Man sarà un film distopico di fantascienza basato su un romanzo di Stephen King che segue i concorrenti di un reality che devono sfuggire ad un gruppo di sicari inviati per ucciderli al fine di vincere un premio in denaro. Il protagonista Ben Richards era stato interpretato da Arnold Schwarzenegger nel film uscito nel 1987.

Le riprese del nuovo film di Edgar Wright dovrebbero iniziare a novembre ma non sono stati ancora annunciati gli altri nomi del cast oltre a Glen Powell.