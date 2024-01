Edgar Ramirez dorme nudo, ma coi calzini: 'I miei piedi hanno bisogno di stare al caldo'

A Édgar Ramírez piace dormire nudo come mamma l'ha fatto, ma con un'eccezione... i calzini. L'attore venezuelano, ospite al Kelly Clarkson Show, ha spiegato che fa a meno volentieri del pigiama, ma non dimentica mai di indossare calzini pelosi ai piedi.

"Se non sono vicino a uno specchio d'acqua, i miei piedi devono essere coperti", ha spiegato. "Se non sono in acqua, cioè sulla spiaggia o in piscina, e i miei piedi non posso toccare l'acqua, ho bisogno di coprirli. Quindi indosso sempre i calzini, anche quando dormo".

Edgar Ramirez ha anche spiegato che quando ha caldo nel cuore della notte, scalcia via al coperta, ma sempre coi calzini indosso.

"Mi taglio le unghie dei piedi. Non si tratta di nascondere i piedi", ha specificato.

Parlando del suo passato prima di diventare famoso come attore, Edgar Ramirez ha rivelato di avere una formazione come giornalista: "Sono specializzato in giornalismo politico, ma sono sempre stato molto attratto dal mondo dello spettacolo. Se dicessi che ero il ragazzo che voleva essere nei film, mentirei. Volevo essere qualcosa di diverso ogni giorno. Volevo diventare un astronauta, un ingegnere informatico o un vigile del fuoco e ho sempre desiderato fare cose diverse ogni giorno. Il che, in definitiva, ha molto a che fare con l'arte della recitazione".