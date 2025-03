Eddington: primo sguardo al film di Ari Aster

È stata pubblicata online la prima immagine di Joaquin Phoenix nel nuovo film di Ari Aster, Eddington. La foto, che sta circolando online da qualche ora, non è chiaro se si tratti di uno scatto ufficiale.

In ogni caso, A24, lo studio che ha prodotto tutti e quattro i film di Ari Aster, si sta occupando anche di questo nuovo progetto, con un cast davvero stellare.

I protagonisti di Eddington

Insieme a Joaquin Phoenix recitano nel film anche Emma Stone, Pedro Pascal, Austin Butler, Luke Grimes, Deirdre O'Connell, Michael Ward e Clifton Collins Jr.

Al film lavora anche il direttore della fotografia Darius Khondji, considerato uno dei più grandi del settore, e tra i protagonisti della lavorazione di film come Seven, Midnight in Paris e Diamanti grezzi.

Il possibile debutto al Festival di Cannes di Eddington

Secondo le ultime indiscrezioni, Eddington di Ari Aster potrebbe essere presentato al Festival di Cannes, e sarà un film particolarmente violento, con diversi riferimenti a personaggi contemporanei come Donald Trump, George Floyd, Hillary Clinton e Anthony Fauci.

Eddington sarà un western ambientato durante la pandemia, con tanti riferimenti alla politica del 2020. La trama ruota attorno alla rivalità tra lo sceriffo Joe Cross (Joaquin Phoenix), e il sindaco locale Ted Garcia (Pedro Pascal).

Ari Aster ad un evento pubblico

La tensione tra i due cresce quando Joe decide di candidarsi a sindaco dopo essersi rifiutato di indossare una mascherina al supermercato, scatenando l'ira di Ted.