Eddie the Eagle - Il coraggio della follia: la vera storia che ha ispirato il film

Eddie the Eagle - Il coraggio della follia è un film biografico del 2016, diretto da Dexter Fletcher, che trae ispirazione dalla vera storia di Michael Edwards: lo sciatore che alle Olimpiadi del 1988 divenne il primo atleta britannico ad aver partecipato ai giochi olimpici invernali nella specialità del salto con gli sci.

Eddie the Eagle: Hugh Jackman e Taron Egerton prima della gara

Dopo aver partecipato alla Coppa del Mondo Edwards diede inizio alla stagione 1987-1988 con il penultimo posto nella gara della Coppa Europa a St. Moritz per poi prendere parte a tutte e quattro le gare del 36º Torneo dei quattro trampolini: nell'ultima gara e a Innsbruck arrivò penultimo.

In seguito prese parte anche alla gara di Oberstdorf dove riuscì a conquistare il record britannico con un salto di 73,5 metri. Ottenuto il primato Edwards si guadagnò la convocazione olimpica: quando glielo comunicarono stava lavorando come intonacatore e risiedeva temporaneamente, non come paziente, in un ospedale psichiatrico finlandese.

Eddie the Eagle - Il coraggio della follia: Taron Egerton, Hugh Jackman, il regista Dexter Fletcher ed Eddie Edwards in una foto promozionale del film

Alle Olimpiadi di Calgary prese parte alla gara del trampolino indossando un nuovo casco regalatogli dalla squadra italiana mentre gli atleti austriaci gli offrirono un nuovo paio di sci: realizzò due salti da 55 metri classificandosi 58º e ultimo.

Ronald Reagan volle assistere a una sua gara, interrompendo una riunione, a causa dello scalpore che il suo caso destò nella stampa sportiva. Edwards rimase deluso dai giornalisti che lo paragonavano a Mr. Magoo a causa del suo aspetto fisico: "Hanno detto che avevo paura delle altezze. Ma io facevo sessanta salti in un giorno, il che non è certo qualcosa che qualcuno con paura delle altezze sarebbe stato in grado di fare".

Eddie the Eagle: Hugh Jackman e Taron Egerton festeggiano sulla neve

I suoi continui fallimenti commossero il pubblico e lo trasformarono in una celebrità mediatica, principalmente grazie alla sua apparizione al The Tonight Show durante i giochi olimpici. Il protagonista di Eddie the Eagle - Il coraggio della follia, nella vita reale, divenne anche un personaggio dello spettacolo pubblicando un libro umoristico e registrando alcune canzoni: si stima che nel 1988 abbia guadagnato 400.000 sterline.