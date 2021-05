Eddie the Eagle - Il coraggio della follia: la reazione del vero Eddie Edwards al film

Eddie Edwards, durante un'intervista della BBC, ha parlato di Eddie the Eagle - Il coraggio della follia descrivendo come ha reagito vedendo il film per la prima volta.

Eddie Edwards, conosciuto anche come Eddie the Eagle, ha ammesso che il film sulla sua vita lo ha fatto piangere a dirotto, ancor prima che i titoli di testa fossero finiti. Secondo l'ex sciatore britannico Eddie the Eagle - Il coraggio della follia è un ritratto estremamente fedele del suo spirito anche se, in realtà, il film sembra essere una versione molto romanzata dei fatti realmente accaduti.

Eddie the Eagle: Hugh Jackman e Taron Egerton insieme sulla neve

Durante un'intervista della BBC, il 6 giugno 2015, il vero Edwards ha svelato che il film sarebbe stato romanzato al 90%: "Sono stato avvertito dallo studio che la pellicola si baserà sulla mia vita soltanto in parte". Dopo l'uscita della pellicola però lo sciatore ha dichiarato: "I realizzatori hanno lavorato veramente molto bene, è bello, piuttosto veritiero ed estremamente commovente".

Edwards ha anche menzionato la performance di Taron Egerton, l'attore che lo interpreta nel film, definendo le sue scene come "inquietanti" e affermando che Egerton "è stato in grado di adottare i miei modi di fare alla perfezione, non so come ci sia riuscito, sono senza parole".

Eddie the Eagle - Il coraggio della follia: la vera storia che ha ispirato il film

A proposito del film e di Eddie Hugh Jackman ha dichiarato: "Sono rimasto molto affascinato dalla figura di Edwards e sono felice del fatto che lui abbia apprezzato il nostro lavoro. Ho dovuto girare una scena in cui stavo per fare un salto come il primo di Eddie e avevo un cavo attaccato al mio bacino per evitare che mi uccidessi. Quando pensi che Ed ha fatto quel salto alle Olimpiadi dopo aver fatto pochissimi salti nella sua vita, capisci quanto sia coraggioso quell'uomo".

Eddie the Eagle - Il coraggio della follia: Taron Egerton, Hugh Jackman, il regista Dexter Fletcher ed Eddie Edwards in una foto promozionale del film

Su Rotten Tomatoes il film ha una valutazione dell'82% sulla base di 199 recensioni, con una valutazione media di 6,60 / 10. Il consenso critico del sito recita: "L'amabile dolcezza di Eddie non può mascherare i molti cliché che hanno ispirato la storia di Eddie the Eagle - Il coraggio della follia, ma per molti spettatori sarà più che sufficiente."