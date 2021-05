Eddie the Eagle - Il coraggio della follia: stasera su Rai5 il film con Hugh Jackman

Stasera su Rai5 alle 21:15 va in onda Eddie the Eagle - Il coraggio della follia, il film con Taron Egerton e Hugh Jackman, tratto da una storia vera.

Eddie the Eagle - Il coraggio della follia è il film che farà compagnia al pubblico, stasera su Rai5 alle 21:15, con il racconto di un'incredibile storia vera.

Eddie the Eagle: Hugh Jackman e Taron Egerton festeggiano la vittoria

Eddie the Eagle - Il coraggio della follia ripercorre infatti la storia vera del saltatore con gli sci britannico Michael "Eddie" Edwards, che non ha mai smesso di credere in se stesso, soprattutto quando un'intera nazione contava su di lui.

Con l'aiuto di Bronson Peary, un allenatore ribelle e carismatico, Eddie conquista il cuore degli appassionati di sport di tutto il mondo con una spettacolare prestazione alle Olimpiadi invernali di Calgary nel 1988.

Diretto nel 2016 da Dexter Fletcher, il film vanta un cast composto da Taron Egerton, Hugh Jackman, Christopher Walken, Keith Allen, Jim Broadbent.

Eddie the Eagle - Il coraggio della follia sarà trasmesso senza interruzioni pubblicitarie ed anche in lingua originale.