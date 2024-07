Beverly Hills Cop 4, Kevin Bacon sognava di lavorare con Eddie Murphy: "Era nella mia lista di desideri"

La star di The Following non ha mai lavorato in passato con il protagonista del sequel della saga action.

Kevin Bacon non dimenticherà mai l'esperienza di lavorare al fianco di Eddie Murphy, con il quale ha condiviso il set di Un piedipiatti a Beverly Hills - Axel F, quarto capitolo del franchise disponibile da oggi sulla piattaforma streaming di Netflix.

Tra le new entry del cast spicca proprio Kevin Bacon nei panni del Capitano Grant. Nonostante il successo abbia bussato alla porta di entrambi più o meno nello stesso periodo, non avevano mai avuto l'opportunità di lavorare insieme.

Improvvisazione sul set

"I nostri percorsi non si sono mai incrociati negli anni '80, non abbiamo mai lavorato insieme. Non ricordo nemmeno di averlo incontrato, sicuramente è capitato ma non mi ricordo" ha esordito l'attore nell'intervista rilasciata al magazine People.

Joseph Gordon-Levitt ed Eddie Murphy in una scena di Un piedipiatti a Beverly Hills - Axel F

Bacon ha descritto le qualità di Eddie Murphy:"È una persona molto rilassata, disinvolta e presente come attore. Quando arriva solitamente improvvisa molto. Ma quando lo fa, puoi davvero percepire che sta cercando di farti ridere. Non l'ho mai visto cercare di essere divertente né davanti alla telecamera né fuori, eppure è sempre esilarante. Al punto che a volte perdevo la concentrazione soltanto perché mi guardava".

Eddie Murphy è un attore molto attento, nella descrizione di Kevin Bacon:"Ho notato che coglie qualunque piccola cosa l'altra persona stia facendo o dicendo e in qualche modo la restituisce. È stato fantastico, ho adorato lavorare con lui, era nella lista dei desideri. È una delle più grandi star della storia del cinema".

Nel cast di Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F ritroviamo John Ashton nel ruolo di John Taggart, Judge Reinhold nel ruolo di Billy Rosewood e diverse new entry come Joseph Gordon-Levitt nei panni del nuovo partner di Foley Bobby Abbott e Taylour Paige nel ruolo della figlia, Jane Foley. Eddie Murphy non ha escluso di tornare nel ruolo di Axel Foley anche in un quinto capitolo di Beverly Hills Cop.