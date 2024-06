Eddie Murphy sta già lavorando a Shrek 5 e svela i progetti per Ciuchino

Eddie Murphy ha svelato che ha già iniziato a lavorare a Shrek 5 e, successivamente, sarà impegnato nella produzione dello spinoff dedicato alle avventure di Ciuchino.

Universal e DreamWorks stavano sviluppando i due progetti ormai da più di un anno e, in base alle parole dell'attore, si è già a buon punto sul lavoro.

Il ritorno di Shrek nei cinema

Parlando dei suoi impegni professionali, l'attore ha raccontato: "Alcuni mesi fa abbiamo iniziato a lavorare a Shrek 5. L'ho fatto. Ho registrato il primo atto e lo realizzeremo durante questo anno, lo finiremo".

Eddie Murphy ha quindi aggiunto: "Shrek 5 uscirà nelle sale e Ciuchino avrà il suo film da protagonista. Realizzeremo anche quello. Quindi faremo un film di Shrek e uno su Ciuchino".

I protagonisti di Shrek

Nel cast del quinto capitolo delle avventure del simpatico orco dovrebbero tornare anche Mike Myers nel ruolo di Shrek e Cameron Diaz in quello della principessa Fiona.

Eddie ha voluto chiarire che i due film non stanno venendo realizzati in contemporanea e il primo arriverà nei cinema nel 2025.

I prossimi progetti animati

La saga animata era stata protagonista nelle sale dal 2001 al 2010, incassando in tutto il mondo oltre 487 milioni di dollari con il primo capitolo della storia, raggiungendo invece quota 928 milioni di dollari con Shrek 2. I due successivi sequel erano invece arrivati a 813 e 752 milioni di dollari.

Nel 2022, invece, è arrivato nei cinema Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio, superando i 485 milioni di dollari nei cinema. Nel film il simpatico felino paga un prezzo alto per la sua famigerata passione per l'avventura e le missioni eroiche. Nonostante abbia perso il conto lungo la strada, il Gatto ha bruciato otto delle sue nove vite e, per riaverle indietro, compierà la sua più grande impresa che lo porterà attraverso la Foresta Nera alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri. Con una sola vita rimasta, il Gatto è costretto a umiliarsi e a chiedere aiuto alla sua ex compagna e nemesi: Kitty "Zampe di Velluto". Si unisce al loro viaggio un randagio allegro e chiacchierone di nome Perro.