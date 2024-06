Ecco in quale show della Marvel rivedremo i quattro Defenders

Dopo la miniserie televisiva di Netflix del 2017, i fan aspettano da tempo una reunion dei Defenders, e sembra che finalmente l'ora sia arrivata. Ecco dove potremmo vedere gli eroi di nuovo insieme.

Come anticipato da The Cosmic Circus i Marvel Studios "non si stanno trattenendo" con Daredevil: Born Again, e lo show si assume rischi maggiori con la sua storia da narrare rispetto alla serie di Netflix (si suppone anche che abbia una posta in gioco molto più alta).

Dopo il ritorno nel reboot sul diavolo di Hell's Kitchen di alcuni celebri personaggi del primo show Netflix come il Punisher di Jon Bernthal e di Karen e Foggy, sembra che anche i Defenders resusciteranno dalle ceneri degli vecchi show Netflix nella nuova serie. Sempre secondo i nuovi rumor, in particolare, in Daredevil: Born Again potrebbero apparire alcuni camei legati ai Difensori.

The Defenders: Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter e Finn Jones in una scena della prima stagione

The Cosmic Circus sostiene inoltre che i personaggi di Luke Cage e di Iron Fist non subiranno un recasting se torneranno prima di Avengers: Secret Wars. Tuttavia, si legge sul sito che dovremmo "aspettarci che Cage sia un personaggio più importante rispetto a Rand, che dovrebbe avere un ruolo di secondo piano".

I Russo volevano dirigere Avengers 5?

Seguendo la scia delle ultime notizie del giorno, Jeff Sneider ha dato una grande notizia su The Hot Mic, affermando che "i Russo volevano Avengers 5". La news è stata confermata dallo scooper MyTimeToShineH, secondo cui i Marvel Studios avrebbero rifiutato i registi che hanno diretto Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Le ragioni potrebbero essere molteplici, anche se i loro recenti film che hanno sforato il budget potrebbero non aver aiutato la causa di Joe e Anthony. Sneider afferma inoltre che il panel della Hall H dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego sarà "incentrato sui film", mentre le offerte televisive saranno probabilmente conservate per il D23.

L'uscita di Avengers 5 (precedentemente intitolato La dinastia Kang) è attualmente prevista nelle sale l'1 maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars dovrebbe uscire il 7 maggio 2027.