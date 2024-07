Ecco il nuovo Dexter nelle prime immagini della serie prequel

Un po' a sorpresa e relativamente presto rispetto ai precedenti annunci, sono state condivise le prime immagini di Dexter: Original Sin, che mostrano uno sguardo al nuovo protagonista della serie.

La storia del Dexter di Michael C. Hall sembrava essere giunta al termine con Dexter: New Blood nel 2021, ma una versione più giovane del personaggio è ora destinata a tornare nella nuova serie prequel di Showtime.

Lo show, che nasce dal creatore della serie originale Clyde Phillips, riprende un giovane Dexter, interpretato da Patrick Gibson, che entra a far parte della polizia di Miami come stagista e al contempo si confronta con i suoi desideri più oscuri. Nelle immagini di Dexter: Original Sin possiamo vedere non solo Gibson nei panni del giovane Dexter, ma anche Christian Slater nel ruolo di Harry Morgan e Molly Brown in quello di Debra Morgan.

Patrick Gibson

Il finale dell'ottava stagione di Dexter può anche essere stato divisivo e poco apprezzato, ma le prime stagioni dello show erano avvincenti e intrise di dark humour in un modo che pochi altri show potevano eguagliare. Gran parte del motivo per cui lo show funzionava, oltre alla solida scrittura, era il suo cast. In particolare, Hall, nel ruolo di Dexter, è la ragione principale del successo dello show e il fatto che fosse raccontato interamente dal suo punto di vista.

Gibson, quindi, ha davanti a sé un compito impegnativo come protagonista di Dexter: Original Sin. L'attore ha comunque dimostrato la sua bravura in progetti come The OA, Tenebre e Ossa e Tolkien, ma non è mai stato il protagonista di una serie. Lo stesso si può dire per Brown, che ha avuto ruoli in show come Evil e Billions, ma non ha mai avuto un ruolo così importante.

Slater è l'attore del cast con più esperienza dei tre e sembra proprio che Dexter: Original Sin capitalizzerà questo aspetto rendendo Harry e la sua carriera di poliziotto una parte più importante della narrazione. Showtime non ha ancora rivelato la data d'uscita della serie prequel, ma probabilmente arriverà in autunno.

Christian Slater è il padre di Dexter nella serie prequel

Molly Brown è Debra Morgan