Dexter: Michael C. Hall parla del ritorno di Dexter in Resurrection dopo la morte in New Blood

Michael C. Hall tornerà nei panni di Dexter nell'appena annunciata Resurrection, che seguirà gli eventi di Dexter: New Blood.

In qualche modo, Dexter tornerà. Michael C. Hall sarà nuovamente protagonista della serie sequel di Dexter di Showtime/Paramount+, Dexter: Resurrection, che seguirà gli eventi dell'ultima serie sequel, Dexter: New Blood. La grande domanda è come sarà possibile, visto che il finale del 2022 ha visto il serial killer morire dissanguato nel freddo.

All'epoca, il creatore e showrunner Clyde Phillips aveva confermato che Dexter è morto. Quindi, come è tornato ora che è stato annunciato il sequel?

"È morto davvero?" Hall ha chiesto timidamente allo studio di Variety al San Diego Comic-Con. "Non so cosa sono autorizzato a dire se non che fa davvero freddo là fuori".

Inoltre, alla fine di New Blood Dexter ha rivisto sua sorella Deb (Jennifer Morgan) attraverso un flashback. Nella nuova serie, l'amato personaggio potrebbe tornare di nuovo. "Mai dire mai. Questo mondo ha una sorta di elemento magico, quindi non direi definitivamente di no a nessuna proposta", ha dichiarato l'attore a Variety. "C'è un intero cast di personaggi che popolano il suo mondo più ampio e che hanno il potenziale per riemergere".

Dexter è andato in onda su Showtime dal 2006 al 2013, mentre la miniserie revival Dexter: New Blood è andata in onda per una stagione dal 2021 al 2022, riprendendo 10 anni dopo il finale originale. Dexter: Resurrection, il cui debutto è previsto per l'estate 2025, riprenderà 'proprio da dove abbiamo lasciato', ha detto Hall. Inoltre, si tratterà probabilmente di una serie con più stagioni.

Dexter: New Blood, Michael C. Hall parla del significato del cervo bianco

L'incredibile successo di Dexter

L'originale Dexter ha avuto una recente rinascita, salendo nella classifica Neilsen e raggiungendo il secondo posto nella settimana del 24 giugno con 1,48 miliardi di minuti di visione su tutte le piattaforme. "È incredibile", ha detto a Variety della nuova popolarità. "C'è qualcosa in questo mondo, qualcosa in questo personaggio che affascina le persone".

Dexter: Michael C. Hall nell'episodio Every Silver Lining

"È difficile da dire. Penso che ci siano molti modi diversi in cui questo show si rivolge alle persone, così come ci sono persone che lo guardano. Ma credo che forse un aspetto fondamentale sia che, in un mondo in cui ci sentiamo fuori controllo, alla gente piace passare del tempo con un personaggio che prende il controllo del suo piccolo angolo di mondo in modo unico", ha spiegato Hall.

"Penso che tutti noi abbiamo il nostro lato ombra con cui dobbiamo confrontarci e quello di Dexter è ovviamente un po' più pesante di altri. La gente si diverte a passare del tempo con qualcuno che fa del suo meglio per assumersi la responsabilità di quel lato, in una sorta di modo fuori dagli schemi e moralmente grigio. Credo che la gente apprezzi l'invito a identificarsi con qualcuno che sta affrontando tutta questa oscurità, e forse la sta affrontando in un modo che è probabilmente ammirevole, anche se sta facendo quello che sta facendo".