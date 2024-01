Ecco il primo teaser trailer di Robot Dreams

È stato diffuso il primo teaser trailer di Robot Dreams, il film d'animazione diretto da Pablo Berger tratto dall'omonima graphic novel di Sara Varon. Il lungometraggio, che vedrà come protagonisti José García Tos, José Mediavilla, è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes della scorsa estate, dove è stato prontamente scelto per la distribuzione nazionale da Neon.

Di seguito potete guardare il trailer di Robot Dreams:

Robot Dreams, la recensione: un viaggio nei sentimenti e nella potenza espressiva dell'animazione

Robot Dreams

Ecco la trama ufficiale del film d'animazione: "New York, anni 80, settembre. Dog, cane antropomorfo, vive un'esistenza solitaria, fatta di televisione e cibi preconfezionati. Durante una serata malinconica, consulta dei modelli di robot da acquistare e ne ordina uno per corrispondenza. Quando Robot gli viene recapitato a domicilio, nasce un'intensa amicizia tra questi e Dog: i due girano Manhattan in lungo e in largo, condividendo esperienze inebrianti. Dopo una giornata trascorsa in spiaggia Robot si blocca e non riesce più a rialzarsi: Dog cerca una soluzione, ma al suo ritorno trova lo stabilimento chiuso fino alla stagione successiva. Costretti a rimanere separati l'uno dall'altro per molti mesi, Dog e Robot finiranno per trovare soluzioni alternative alla rispettiva solitudine".