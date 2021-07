Earwig e la strega, clip esclusiva del film di animazione in CGI diretto da Goro Miyazaki

Earwig e la strega, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva è la nuova pellicola di animazione del regista giapponese Goro Miyazaki. il film in CGI, il primo realizzato dallo Studio Ghibli, uscirà nelle sale il 21 luglio 2021.

La clip in italiano, che potete vedere sopra, ci catapulta subito nel cuore del film. Una donna alla guida di una potente motocicletta riesce a seminare i suoi inseguitori. Nella seconda parte la stessa persona lascia la piccolissima Earwig davanti all'orfanotrofio dicendole "il resto dipende solo da te".

La sinossi ufficiale del film anticipa: "Non tutti gli orfani amerebbero vivere alla St. Morwald's Home for Children, ma Earwig sì. Ha qualsiasi cosa possa desiderare, quando lo vuole, ed è sempre stato così fin da quando è stata lasciata sulla porta dell'orfanotrofio. Ma tutto cambia il giorno in cui Bella Yaga e il Mandrake arrivano nella struttura, fingendosi genitori affidatari. Earwig viene portata nella loro misteriosa casa piena di stanze invisibili, pozioni, e libri di incantesimi, con la magia in ogni angolo. La maggior parte dei ragazzini fuggirebbe terrorizzato da una casa come quella, ma non Earwig. Usando la sua astuzia e con tanto aiuto da un gatto parlante, lei decide di dimostrare alla strega chi comanda".

Earwig e la strega è diretto dal regista e animatore giapponese Goro Miyazaki, figlio di Hayao Miyazaki e dell'animatrice Akemi Ota. Il lungometraggio è basato sull' omonimo romanzo di Diana Wynne Jones a cui è ispirato anche Il castello errante di Howl di Hayao Miyazaki.

Il film, il terzo d'animazione firmato da Gorō Miyazaki dopo I racconti di Terramare e La collina dei papaveri, esce al cinema mercoledì 21 luglio. Earwig e la strega è il primo film in digitale realizzato dal celebre Studio Ghibli.