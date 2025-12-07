Andrea Delogu e Nikita Perotti, un legame che supera la pista: la rivelazione a Ballando con le Stelle

Nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le Stelle, Andrea Delogu ha raccontato come il rapporto con il maestro Nikita Perotti sia cresciuto oltre la pista, diventando un punto di forza nel suo percorso personale.

L'undicesima puntata di "Ballando con le Stelle", andata in onda ieri, sabato 6 dicembre 2025, Andrea Delogu è stata al centro di un momento di forte intensità emotiva, durante il quale si è lasciata andare a una sincera confessione. La concorrente ha scelto di dedicare il consueto filmato di presentazione alla sua famiglia allargata, ovvero il gruppo di amici che sono diventati il suo pilastro, tra questi, contro tutte le sue aspettative iniziali, è entrato anche il suo maestro Nikita Perotti.

La forza trovata da Andrea negli amici dopo il lutto

Questi legami si sono rivelati fondamentali nel periodo più difficile, in particolare dopo la tragica scomparsa del fratello Evan in un incidente stradale lo scorso novembre. Andrea Delogu ha spiegato che per essere essere forte con la sua famiglia di origine gli è occorso l'aiuto degli amici che l'accompagnano nel percorso della sua vita: "Loro sono stati la mia forza, ho avuto bisogno di loro per sostenere la mia famiglia di sangue."

La famiglia scelta come ancora di salvezza: Chi sono i componenti scelti

La conduttrice de La Porta Magica su Rai 2 ha anche svelato le identità e i ruoli di queste persone, sottolineando che ha capito il valore di questi legami nel momento del suo divorzio con l'attore Francesco Montanari dopo cinque anni di matrimonio. "Ho capito che erano la mia famiglia quando ho divorziato".

"C'è Alex, Alessandro che abita a Rimini ed è colui con cui sono cresciuta. Ema Stohkolma, altra mia metà fondamentale, Mirko che è il saggio del gruppo, poi c'è Giulio che è la parte leggera e Grazia che abita a Milano che è la parte più seria, con cui io parlo quando voglio un consiglio da una persona più grande di me nonostante abbiamo la stessa età.", ha detto la Delogu.

Andrea ha sottolineato l'importanza di non sentirsi mai sola, pur desiderando i suoi spazi: "Io non mi sento mai sola anche quando mi voglio sentire sola. Sono fortunata, a volte devo dirgli di lasciarmi da sola mentre di solito si cerca qualcuno per non lasciare la sofferenza." Infine, la "famiglia" è destinata ad allargarsi a sette persone.

Una famiglia che si allarga: il settimo componente sarà Nikita Perotti?

La settima persona in procinto di farne parte è il maestro di ballo che Andrea Delogu ha conosciuto grazie alla sua avventura nel programma di Milly Carlucci. "Stiamo pensando di portarla a sette", ha detto la conduttrice riferendosi a Nikita Perotti, Anche se poi scherzando ha puntualizzato: "Per Nikita valuterò alla fine".