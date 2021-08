È stata la mano di Dio: il teaser trailer del film di Paolo Sorrentino

Netflix ha rilasciato il primo teaser trailer di È stata la mano di Dio, il nuovo film diretto da Paolo Sorrentino che sarà presentato in Concorso alla 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. L'opera rappresenta un omaggio a Napoli e a Diego Armando Maradona, idolo del regista, scomparso nel novembre 2020 a 60 anni.

Quando mancano pochi giorni all'inizio del Festival di Venezia 2021, Netflix ha condiviso sul web un primo trailer del film con cui Paolo Sorrentino sarà in Concorso alla mostra. Il pubblico ed i fan del regista italiano possono così dare uno sguardo più ampio a quella che si dice rappresenti l'opera più personale del regista. Nel cast di È stata la mano di Dio troviamo il giovane Filippo Scotti, nei panni del protagonista Fabietto, insieme a Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo, Betti Pedrazzi, Biagio Manna, Ciro Capano, Enzo Decaro, Lino Musella e Sofya Gershevich.

Il titolo contiene un chiaro riferimento a Diego Armando Maradona, figura molto significativa per Sorrentino. Con "Mano de Dios" si intende infatti la rete segnata, di mano, da Diego Armando Maradona nei quarti di finale del Mondiale 1986, contro l'Inghilterra. Quello ed un altro gol fecero vincere l'Argentina e spianarono la strada alla nazionale di Maradona verso la conquista del Mondiale, arrivata dopo aver battuto il Belgio in semifinale e la Germania in finale.

Ecco la sinossi ufficiale del film: Dal regista e sceneggiatore Premio Oscar® Paolo Sorrentino (Il Divo, La grande bellezza, The Young Pope) la storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Una vicenda costellata da gioie inattese, come l'arrivo della leggenda del calcio Diego Maradona, e una tragedia altrettanto inattesa. Ma il destino trama dietro le quinte e gioia e tragedia s'intrecciano, indicando la strada per il futuro di Fabietto. Sorrentino torna nella sua città natale per raccontare la sua storia più personale, un racconto di destino e famiglia, sport e cinema, amore e perdita.

È stata la mano di Dio uscirà in cinema selezionati il 24 novembre e su Netflix il 15 dicembre 2021. L'anteprima mondiale del film avrà invece luogo il 2 settembre a Venezia.