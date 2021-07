È stata la mano di Dio: le prime due immagini del film di Paolo Sorrentino

Prime due immagini del nuovo film di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio, che verrà presentato in concorso a Venezia 2021 per poi approdare nei cinema e su Netflix entro fine anno.

È stata la mano di Dio: il cast al completo del film

È stata la mano di Dio: Filippo Scotti in una scena

Netflix ha svelato le prime due foto ufficiali di È stata la mano di Dio, nuovo film di Paolo Sorrentino in Concorso alla 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Dal regista e sceneggiatore Premio Oscar Paolo Sorrentino la storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Una vicenda costellata da gioie inattese, come l'arrivo della leggenda del calcio Diego Maradona, e una tragedia altrettanto inattesa. Ma il destino trama dietro le quinte e gioia e tragedia s'intrecciano, indicando la strada per il futuro di Fabietto. Sorrentino torna nella sua città natale per raccontare la sua storia più personale, un racconto di destino e famiglia, sport e cinema, amore e perdita.

Nel cast di È stata la mano di Dio, il giovane Filippo Scotti nei panni del protagonista Fabietto, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo, Betti Pedrazzi, Biagio Manna, Ciro Capano, Enzo Decaro, Lino Musella e Sofya Gershevich.

Paolo Sorrentino: "Secondo un critico dovrei girare solo inizi e non film completi: per me ha ragione"

Il titolo contiene un chiaro riferimento a Diego Armando Maradona, figura molto significativa per Sorrentino. In un'intervista con Variety nel 2015, il regista ha detto, in merito all'icona del calcio: "A parte tutte le cose che ho detto prima su Maradona, mi ha involontariamente salvato la vita. Ho perso i miei genitori quando avevo 16 anni, a causa di un incidente con l'impianto di riscaldamento, in una casa di montagna dove andavo sempre con loro. Quel fine settimana non sono andato perché volevo andare a vedere Maradona e il Napoli giocare una partita a Empoli. E questo mi ha salvato".

È stata la mano di Dio uscirà in cinema selezionati e su Netflix nel 2021.