È per il tuo bene: nel poster solo i nomi degli attori maschi, è polemica

È per il tuo bene, il film diretto da Rolando Ravello, è al centro di una polemica a causa del poster in cui appaiono i nomi solo degli attori maschi.

L'immagine ha scatenato online molte proteste perché le attrici sono ritratte ma non vengono nemmeno citate tramite l'uso della grafica.

Locandina di E' per il tuo bene

Selvaggia Lucarelli, in un tweet pubblicato online, ha scritto commentando il poster di E' per il tuo bene: "Esce un film su tre uomini che sentono messa in discussione "la loro potenza". Sarà per ripristinarla che hanno tolto i nomi delle donne dalla locandina, immagino". L'ex deputata Anna Paola Concia è intervenuta quindi sottolineando: "Le maggiori responsabili di questa cosa sono le attrici che l'hanno accettata. Che sia chiaro".

Nel poster sono infatti riportati i nomi di Marco Giallini, Vincenzo Salemme e Giuseppe Battiston. Nell'immagine viene ricordato anche il regista, ma non si dà spazio a Isabella Ferrari, Valentina Lodovini e Claudia Pandolfi.

Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa Film, ha risposto alle polemiche scusandosi ufficialmente: "La locandina è corretta, purtroppo quello che sta girando è un cartonato preparato in fretta e furia per la conferenza stampa, nel quale per un errore umano ci sono solo i nomi degli attori. È stato un errore, ci scusiamo, nessun intento discriminatorio e infatti la locandina ufficiale vede tutti i nomi in cartellone".